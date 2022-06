Voile Handivalide et Paravoile : Venez participer à la Semaine Nationale !

Du 11 au 18 juin 2022, aura lieu la Semaine Nationale de Voile Handivalide et Paravoile. Des clubs de voile de toute la France proposeront des activités gratuites pour faire découvrir ce sport accessible à tous, avec ou sans handicap.

La Semaine Nationale de Voile Handivalide et Paravoile, qu’est-ce que c’est ?

C’est une semaine pour découvrir la Voile Handivalide et la Paravoile, disciplines accessibles à tous, avec plus de 70 activités et évènements gratuits, animés par près de 50 clubs présents sur tout le territoire.

Organisée depuis 2018 par la Fédération Française de Voile, cette opération a pour objectif de promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap ou de déficiences, en proposant, sur une semaine, des activités afin de créer des moments de partage et de convivialité avec une pratique mixte handivalide.

Quelles seront les activités proposées ?

Chaque club proposera ses activités. Vous pourrez, par exemple, faire votre baptême de voile, découvrir la navigation, profiter de balades en voilier,… Les représentants des différents clubs se tiendront également à la disposition des participants pour promouvoir leurs activités, faire connaître la pratique de la voile handivalide et montrer que c’est un sport inclusif.

Est-ce que tout le monde peut pratiquer la voile et la paravoile handivalide ?

La pratique de la voile est accessible à tous, quel que soit l’âge, le niveau et l’autonomie.

« La voile est un sport qui peut se pratiquer dès le plus jeune âge et même lorsque l’on est un enfant à mobilité réduite ou déficient. C’est l’un des messages que nous souhaitons porter avec la Semaine Nationale Voile Handivalide et Paravoile. L’une des particularités de notre sport, c’est que les bateaux peuvent s’adapter aux handicaps. Certains peuvent accueillir des fauteuils, d’autres ont des commandes qui s’adaptent au handicap, et certains bateaux permettent même des embarquements en double ou en équipage, nous explique Christine Courtois, vice-présidente de la FFVoile, en charge de la mixité.

C’est une vraie opportunité et une ouverture incroyable méconnue des parents et des personnes en situation de handicap. Je suis ravie que 50 clubs aient répondu présents pour cette nouvelle édition de notre événement. Merci à eux et surtout n’hésitez pas à venir découvrir les plaisirs de la glisse sur l’eau. »

Pour participer, rendez-vous dans les clubs participants. Vous les retrouverez sur la carte en ligne disponible sur le site officiel de la FFV !

Pour en savoir plus sur la Semaine Nationale de Voile Handivalide et Paravoile :

Le site officiel de la Fédération Française de Voile ainsi que la carte en ligne répertoriant les événements prévus : https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/handivoile2.asp