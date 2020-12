Listen to this article Listen to this article





« Une personne handicapée, dans un bateau à voile adapté, peut faire presque jeu égal avec une personne valide ». C’est le constat de l’association Voile-Handi-Valide basée en Midi-Pyrénées. Créée en 1998, elle adhère à la Fédération Française de Voile et à la Fédération Française Handisport. Son originalité ? D’abord réservée aux personnes handicapées, elle a ouvert en 2007 une section « Valide ». Dans le domaine des sports et des loisirs, c’est généralement le contraire ! Située au sud du Tarn à proximité de Castres, elle propose découverte, apprentissage et perfectionnement de la voile dans un environnement adapté. Les personnes valides peuvent quant à elles bénéficier d’une école de sport pour les jeunes le samedi après-midi et d’un accès au matériel du club avec son parc à bateaux.

Contact : Jean-Claude Mirc (06 72 90 65 63) et Guy Lassalle (06 88 52 14 99).