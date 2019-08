VLM fait peau neuve

Vaincre les myopathies, le magazine de l’AFM, offre une nouvelle formule à ses lectteurs. Plus aéré pour une lecture plus facile, plus pédagogique pour mieux aborder les informations scientifiques de plus en plus complexes, il propose un dossier consacré à la participation des malades aux essais cliniques et répond aux questions les plus fréquentes posées à l’AFM par les familles.

Accessible en ligne sur le site de l’AFM pour les abonnés, VLM est un magazine bimestriel qui assure « un lien indéfectible et familier entre l’association et les familles ». Abonnement sur le site en remplissant le formulaire adapté.

AFM : 47-83 boulevard de l’hopital 75651 Paris cedex 13 Tél : 01 69 47 28 28 Site : www.afm-france.org