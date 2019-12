« Vivre et Partager la Différence » à Châtillon

La ville de Châtillon et le Centre Socio-culturel Guynemer organisent un événement pluridisciplinaire inédit autour de la thématique du handicap pour partager et mieux vivre la différence.

2 semaines de manifestations pour informer et sensibiliser

L’objectif est de sensibiliser et promouvoir l’image du handicap au sein de la société, faire reconnaître la personne handicapée à travers ses compétences sociales, artistiques, sportives… “Nous souhaitons grâce à cet événement développer un travail de sensibilisation et de réflexion collective sur la représentation des personnes en situation de handicap, et ce à travers de pièces de théâtre, d’ateliers de sensibilisation, de films, de tournois handisport, de rencontres/débats”, expliquent les organisateurs.

” Le centre Guynemer a toujours accueilli dans ses locaux des enfants différents. L’envie d’aborder cette thématique de façon positive est apparue comme naturelle “, explique Franck Pinon, directeur du Centre Socio-culturel Guynemer et initiateur de cet événement.



Une programmation pluri-disciplinaire pour le « Tout Public » avec une sélection spéciale Jeune Public

Une variété d’animations ludiques et originales de sensibilisation du public (expérimenter un dîner dans le noir, redécouvrir tous ses sens via des parcours sensoriels comme par exemple la poterie à l’aveugle, s’initier au handi-basket auprès de professionnels handisport ou apprendre la langue des signes au détour de contes…), et de manifestations culturelles de qualité (théâtre, cinéma, débats, expositions, concerts, danse, marionnettes…) sauront séduire un public large.

A noter, la programmation démarrera par le spectacle « Bas les pattes », concert rock traduit en langue des signes et présenté dans le cadre du festival Chorus des Hauts-de-Seine et se clôturera par une journée handisport et le traditionnel carnaval des enfants de la ville le samedi 20 Avril.

Le 15 Avril vous pourrez découvrir en avant première du festival d’Avignon et en exclusivité, la nouvelle création de Zabou Breitman, « le journal de ma dernière oreille ».

Une attention particulière a été apportée à mêler des œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap et des personnes valides :

Expositions de photographies et de peintures faites par des résidents de maisons d’accueil spécialisé

Représentation de théâtre et spectacle de danse proposés par les résidents de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)



Des parrains et partenaires de renom

Des personnalités reconnues comme Philippe Croizon, parrain de l’événement, et Laetitia Bernard ont accepté avec enthousiasme de soutenir le projet et partagent le credo de Franck Pinon, Directeur du Centre Guynemer « La différence est source d’enrichissement et permet la mise en valeur de chacun ». Ils interviendront à différents moments de la semaine et seront accessibles pour répondre aux questions du grand public et des journalistes.

La société BNP Paribas a choisi d’être le partenaire privilégié de cette manifestation. Soutiennent également l’événement : l’Hôtel IBIS Budget de Châtillon et Le Cellier des Marchés de la Châtillon.