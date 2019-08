« Vivre ensemble, égaux et différents », le nouveau projet associatif 2011-2015 de L’Adapt

Les évolutions du secteur sanitaire, social et médico-social et les enjeux sociétaux en matière d’intégration sociale, professionnelle et d’accompagnement exigent une innovation constante du secteur privé à but non lucratif. Dans le cadre des nouvelles orientations de son nouveau projet associatif 2011- 2015, L’ADAPT (association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) entend proposer de nouvelles réponses aux personnes handicapées pour faciliter, à chaque étape de leur vie, leur inclusion dans la vie sociale et professionnelle.

L’ADAPT œuvre depuis sa création pour que l’intégration des personnes en situation de handicap soit une préoccupation de l’ensemble de la société civile. Sa participation à l’élaboration de la loi de 2005, ses actions « Hors-les-murs » que ce soit en matière de scolarisation des enfants, de formation des adultes ou d’intégration en entreprise de travailleurs issus du secteur protégé sont là pour en témoigner.

L’ADAPT souhaite poursuivre son action dans cette direction tout en l’adaptant aux enjeux et aux contextes actuels et futurs. C’est dans cet esprit que l’association a engagé en 2010 une démarche participative intégrant ses administrateurs, ses professionnels, ses adhérents et ses bénévoles pour élaborer son projet associatif 2011- 2015.

Dans la période à venir, l’association démontrera les apports de la diversité dans et avec l’entreprise, l’école, la formation et la société civile. Elle luttera contre toutes les formes de discrimination liées au handicap, agira pour une meilleure solidarité et pour le développement généralisé de l’accessibilité.

Chaque personne en situation de handicap est appréhendée à L’ADAPT comme une personne à part entière dont la particularité est d’être porteuse de handicap. Ainsi chaque mesure, action, dispositif d’accompagnement médical, éducatif, social et professionnel est porté au quotidien par des valeurs fédératrices : la pleine et entière citoyenneté, la solidarité active, l’autonomie responsable, l’innovation et la liberté dans l’action.

Les quatre axes du projet associatif

Parce que la place des personnes en situation de handicap dans la société est un indicateur de l’état de bien-être social et économique de ses citoyens, L’ADAPT a identifié 4 axes d’orientation pour ses actions dans les cinq prochaines années.

1. Soigner la personne dans sa globalité

Soigner la personne dans sa globalité et dans son individualité, en prenant en compte son

environnement familial, social et professionnel et ce, dès la phase de soin. L’ADAPT, dans cet objectif, développera la médecine associative, propre aux pratiques de ses professionnels. Elle diversifiera les modes de prises en charge pour assurer la continuité des soins et de l’accompagnement, elle mobilisera les filières et les réseaux pour assurer la cohérence dans le parcours des personnes prises en charge en facilitant la synergie entre les secteurs sanitaire, médico-social, social et la médecine de ville.

Enfin, elle promouvra le concept d’éducation thérapeutique pour favoriser l’autonomie et prévenir les risques de dépendance.

2. Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes

Conformément au cadre de la loi du 11 février 2005 qui instaure le droit à l’intégration scolaire de proximité pour tous les enfants handicapés, L’ADAPT maintient la priorité d’une scolarisation en milieu ordinaire tout en jouant sur la complémentarité de la scolarité avec les établissements médico-sociaux.

Dans ce prolongement, elle favorisera l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes en situation de handicap en développant des dispositifs d’accompagnement avec les entreprises et les associations étudiantes. Elle favorisera les contrats en alternance en entreprises et développera une offre spécifique d’ESAT Hors-les-murs. Enfin, elle élaborera des solutions pour favoriser l’autonomie progressive des jeunes à travers la mise en œuvre du droit à l’habitat.

3. Sécuriser les parcours de chacun

L’augmentation de la durée de vie concerne les personnes en situation de handicap comme tout un chacun. Cette situation génère de nouvelles modalités d’accompagnement pour éviter les ruptures entre les dispositifs sanitaires et médico-sociaux et sécuriser chaque parcours de vie. L’ADAPT se propose d’agir à deux niveaux : en développant des actions de prévention afin d’anticiper les processus de désinsertion sociale et professionnelle et en favorisant le décloisonnement des prises en charge sanitaires et médico-sociales.

4. Innover sur toutes les formes d’accompagnement

Forte de son expertise acquise dans l’accompagnement par ses actions professionnelles, ses actions associatives (la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées mobilise recruteurs et candidats depuis 15 ans chaque 3e semaine de novembre) et la mobilisation des bénévoles de son Réseau des Réussites, L’ADAPT innovera et contribuera au développement de nouvelles formes d’insertion et d’accompagnement permettant de développer l’autonomie des personnes en situation de handicap : aide aux aidants, combinaison bénévolat/actions de professionnels, actions sur l’environnement des personnes, actions d’utilité sociale…

« L’ADAPT défend le secteur associatif à but non lucratif et sa place dans l’organisation de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Notre association se définit comme engagée et militante auprès de ces personnes tout en étant facilitatrice de solutions auprès des entreprises, administrations et autres acteurs pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des citoyens handicapés. Pour cela, et dans le prolongement de l’histoire de notre association, nous entendons garder notre liberté d’initiative et d’action, à l’écoute des personnes à qui nous dédions notre action et dans le respect de tous nos partenaires », indique Emmanuel Constans, Président de L’ADAPT.