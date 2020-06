Visitez les coulisses d’une campagne électorale accessible

Autour d’un candidat fictif à la présidentielle, durant un meeting, tout le dispositif d’accessibilité évènementielle décliné tient compte de toutes les formes de handicap et de tous les supports d’une campagne : l’intervention à la tribune, le site internet et les documents de campagne, l’accueil téléphonique, le clip du candidat, etc. Grâce aux outils numériques, l’accessibilité citoyenne peut devenir une réalité.

