Visites traduites en à langue des signes France Télévisions le 15 septembre

Le samedi 15 septembre à 10.00 et à 15.00, au siège de France Télévisons, à Paris , des enquêteurs de l’émission L’oeil et la main* participent à ces rendez-vous (inscriptions selon le nombre de places disponibles), et partagent leurs expériences avec le public. Au programme : visites des studios d’enregistrement, de la régie de production et rencontres avec les animateurs du groupe sont au programme de ces journées.

Pour y participer, le Service des Relations Téléspectateurs est à la disposition du public via son service de webcam et/ou de chat dédié aux personnes sourdes et malentendantes.

Lien direct : http://www.france5.fr/contact/?page=sourd-malentendant

Service disponible de 16.00 à 20.00 du lundi au vendredi.

Ce service permet aux téléspectateurs de demander une information ou de s’exprimer sur les programmes de France Télévisions en langue des signes ou par “chat” via un conseiller spécialisé.