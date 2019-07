Visites en langue des signes française (LSF) en Seine-et-Marne

Dans le cadre de sa politique d’accessibilité des musées départementaux, le Conseil général de Seine-et-Marne organise, samedi 26 juin et dimanche 27 juin 2010, des visites en langue des signes française (LSF) du musée départemental Stéphane Mallarmé et du musée départemental des Pays de Seine-et-Marne.

Programme :

– samedi 26 juin de 15h à 17h, visite du musée départemental Stéphane Mallarmé par Christelle Papin, conférencière sourde : découvrez le poète Stéphane Mallarmé (sa vie, ses amis les poètes impressionnistes…), sa maison sur les bords de Seine, en face de la forêt de Fontainebleau, décorée dans le goût du 19ème siècle, et l’exposition temporaire « L’école de Mallarmé » – Raoul Marek, sur l’art postal.

– dimanche 27 juin de 15h à 17h, visite du musée départemental des Pays de Seine-et-Marne par Christelle Papin, conférencière sourde : découvrez les outils et les instruments utilisés il y a 100 ans pour travailler dans les fermes et les villages, le fromage de Brie, la fabrication des rubans avec le métier à tisser, la fabrication des paniers en osier et l’exposition “faits divers au jardin”, sur la biodiversité dans les jardins

Gratuit – Sur inscription.

> samedi 10 Juillet 2010 de 10h à 17h

un atelier chorégraphique sur le thème du « voyage » alliant danse et langue des signes française (LSF) au musée départemental Stéphane Mallarmé

Avec Delphine Soyer, danseuse sourde la Compagnie Tatoo, et Sophie Trouve, danseuse de la Compagnie Tatoo

À l’occasion de l’exposition « L’école de Mallarmé » – Raoul Mare,présentée jusqu’au 27 septembre 2010.

Accessible aux sourds, aux malentendants et aux entendants.

Tarif : 11€ (plein tarif), 10 € (tarif réduit) – Sur inscription – Apportez votre pique-nique pour la pause déjeuner.

Une brochure recensant l’offre à destination des personnes en situation de handicap dans les musées départementaux vient de paraitre. Pour vous la procurer, contactez Nathalie Fourcade (nathalie.fourcade@cg77.fr) et Aurélie Maillot (aurélie.maillot@cg77.fr). Merci de préciser si vous souhaitez une version papier ou une version électronique.

Informations pratiques :

Musée départemental des Pays de Seine-et-Marne

17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre – 77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Renseignements et réservations : Sylvie Bergougnoux : Tél. : 01 60 24 46 00 / 46 09

– Fax : 01 60 24 46 14 – sylvie.bergougnoux@cg77.fr

Comment venir ?

– En train : gare de La ferté-sous-Jouarre

– Départ 13h50 de la gare de l’Est – arrivée à 14h31 à La Ferté-sous-Jouarre.

– Retour de La Ferté-sous-Jouarre à 17h26 – arrivée à 18h08 à Paris Gare de l’Est.

Service possible de navette de la gare au musée si vous prévenez à l’avance de votre arrivée par train.

– Temps de route moyen et distance en voiture :

– Depuis Coulommiers : 20 minutes / 16 km

– Depuis Melun : 1h/ 80 km

– Depuis Meaux : 40 minutes / 30 km

– Depuis Reims : 80 km / 1h

– Depuis Paris : 1h/ 70 km

– Depuis Château-Thierry : 30 km / 40 minutes

Musée départemental Stéphane Mallarmé : 4 Promenade Stéphane Mallarmé – 77870 Vulaines-sur-Seine

Renseignements et réservations : Peggy Genestie : Tél. : 01 64 23 73 27 – Fax : 01 64 23 78 30 – peggy.genestie@cg77.fr deghirm

Comment venir ?

– En Train : gare recommandée : Fontainebleau/Avon (77)

– Départ 9h05 de la gare de Lyon – arrivée à 9h47 à Fontainebleau / Avon

– Retour de Fontainebleau/Avon 17h31 – arrivée à 18h11 à Paris Gare de Lyon.

Service possible de navette de la gare au musée si vous nous informez à l’avance de votre arrivée par train.

– En voiture : Temps de route moyen et distance

– Depuis Paris : 1h / 80 km

– Depuis Lognes : 45 minutes / 54 km

– Depuis Melun : 20 minutes / 17 km