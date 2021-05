Visites de Lyon et Villeurbanne accessibles avec un handicap : Cybèle

Ecouter article Ecouter article





Cybèle : Des visites guidées et théâtralisées de Lyon et Villeurbanne accessibles avec un handicap

Découvrir les villes de Lyon et Villeurbanne de manière originale et à travers des visites accessibles avec tout type de handicap : voici ce que proposent les visites Cybèle. Nous avons échangé avec Lucille Payen, co-gérante de ces visites, aux côtés de Clémence Pornon et Olivier Montillet-Cognet.

Parlez-nous des activités que vous proposez, et notamment les visites de Lyon et Villeurbanne accessibles avec un handicap.

Les visites Cybèle proposent des visites théâtralisées et contées de Lyon et Villeurbanne. Nous faisons découvrir la ville et son histoire à travers des balades. Nous animons une quinzaine de visites dans différents quartiers, des plus visités aux moins connus, et sur différentes thématiques.

Le guide comédien (ou la guide comédienne) emmène le groupe et embarque les visiteurs dans l’histoire lyonnaise à travers différentes époques, différents évènements, en se faisant conteur et en incarnant différents personnages.

À quels publics s’adressent les visites ?

Nous nous adressons à différents types de publics : scolaires, entreprises et particuliers. À l’été 2019, nous avons souhaité adapter nos visites aux publics handicapés. Nos visites étant contées, elles sont d’emblée davantage adaptées à certains types de handicaps psychiques, mentaux et cognitifs et certaines structures d’accueil s’étaient déjà naturellement orientées vers nous.

Comment avez-vous adapté les visites au handicap ?

Concernant le handicap moteur, nous avons pris nos parcours de visites les uns après les autres en observant sur place la question de l’accessibilité aux fauteuils (manuels et électriques) et en réfléchissant aux adaptations nécessaires. Certains parcours ne sont pas adaptables comme les pentes de la Croix-Rousse, mais beaucoup sont désormais accessibles.

Pour les handicaps auditifs, nous avons formé Anthony Guyon de la compagnie ON OFF pour mener la visite contée de la Croix-Rousse : Jirôme ou la révolte d’un canut en LSF. Nous avons fait appel à la coopérative Ex-Aequo pour l’interprétariat. A ce jour, Anthony est formé sur une visite et la crise sanitaire nous a obligés à mettre ceci en suspens, mais nous espérons pouvoir continuer le travail d’adaptation.

Nous avons suivi une formation à destination des professionnels du guidage et de la médiation avec l’association Braille & Culture. Nous avons également fait une visite test auprès de l’association Valentin Hauy pour avoir un premier retour concret. Nos visites comprennent déjà un grand nombre de descriptions sensorielles qui les rendent assez accessibles, et nous sommes en train d’améliorer le texte. Nous pensons pouvoir accueillir des aveugles et malvoyants accompagnés dans certaines visites très prochainement !

Comment participer aux visites de Lyon et Villeurbanne accessibles avec un handicap ?

Sur notre site web, nous avons créé une page spéciale pour mettre en avant nos visites adaptées aux publics handicapés, selon le type de handicap. Pour les personnes qui s’inscrivent dans un groupe tout public, nous demandons à être informés à l’avance afin que les guides puissent anticiper et que tout se déroule pour le mieux.

Quel est l’impact de la crise sur votre activité ?

Notre activité est très limitée et nous devons nous adapter aux restrictions qui évoluent en permanence. Nous n’avons pas constaté d’augmentation ou de recul notable suite à la crise concernant la fréquentation des publics handicapés.

Comment avez-vous intégré les contraintes et protocoles liés au Covid ?

La crise ne change rien à notre capacité d’accueil pour les personnes handicapées moteur, psychiques, mentaux et cognitifs. En revanche, la visite en LSF étant plus coûteuse (du fait que nous devons faire appel à un prestataire extérieur), elle a malheureusement été mise en pause. Nous espérons la reprogrammer une fois la crise passée.

Comment préparez-vous la saison d’été ? Y aura-t-il des nouveautés ?

Nos emplois du temps sont assez chamboulés mais si l’activité reprend, nous espérons cet été pouvoir adapter deux de nos visites aux personnes aveugles et malvoyantes.

Le travail général de l’accessibilité est en cours et continuera à évoluer. Après une phase de prise de renseignement, de sensibilisation et de formation, nous avons mis en place déjà quelques adaptations. La crise nous a ralenti sur tous les pans de notre activité dont celui-ci mais cette question nous tient à cœur alors nous continuerons d’avancer !

Visites Cybèle

31 Rue Vaubecour, 69002 Lyon

Téléphone : 04 20 88 00 34

Site web : www.cybele-arts.fr

En photo : Anthony Guyon qui mène les visites en LSF.

