Visites adaptées au handicap : Découvrez Rhône-Alpes autrement

Visiter autrement Rhône-Alpes : Des visites adaptées au handicap de Chambéry à Aix-les-Bains

Sylvie Trabbia, guide locale indépendante, anime des visites guidées adaptées au handicap à Chambéry, Annecy, Lyon et Aix-les-Bains. Rencontre.

Parlez-nous des activités que vous proposez.

J’organise des visites guidées à Chambéry, Annecy, Lyon et Aix-les-Bains.

Ces visites sont ouvertes à tous, adaptées ou adaptables au handicap et aux personnes à mobilité réduite. Cela concerne notamment les personnes avec une poussette et des enfants en bas âge, les personnes âgées et/ou marchant avec une canne, en fauteuil, avec handicap intellectuel, troubles du spectre de l’autisme… Ma démarche consiste à pouvoir répondre aux demandes de toutes ces personnes, bien sûr dans la limite du possible. Pour les personnes déficientes visuelles, je ne propose pas encore de visites adaptées mais je réfléchis à des visites faisant appel à l’odorat et au toucher.

Comment se déroulent les visites guidées adaptées au handicap ?

Les visites durent deux heures et le programme est adaptable en fonction du profil des participants et de leur facilité à se déplacer. À Annecy, Lyon et Chambéry, les thématiques générales portent sur l’histoire de ces villes. À Aix-les-Bains, je mets en place deux thématiques : « L’art déco et l’art nouveau » et « La reine Victoria ». C’est lié à notre passé fort avec la Grande-Bretagne, puisque la reine Victoria est venue à plusieurs reprises prendre les eaux à Aix-les-Bains, et c’est grâce à son passage que se sont développés les hôtels particuliers et le thermalisme… elle a fait une pub d’enfer à la ville auprès des nobles d’Angleterre, qui sont devenus des mécènes. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de noms de rues en anglais à Aix. À Annecy et Aix-les-Bains, je propose également une visite sous forme de chasse au trésor pour les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans – avec un trésor composé de cadeaux locaux. À noter aussi qu’il y a un tarif réduit pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Les programmes de visite évoluent en permanence et je partage des bonnes adresses avec les visiteurs.

Comment faire pour s’inscrire ?

Pour réserver une visite, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne Digit’Aix www.digitaix.fr sur ma page boutique « Visiter autrement Rhône-Alpes ». Mes six visites thématiques actuelles y sont présentées, avec la possibilité de réserver la visite seule ou avec un repas dans un restaurant partenaire. Il est aussi possible de me téléphoner au 06.46.70.46.34 et de consulter mes pages Facebook et Trip advisor.

La crise du Covid a-t-elle impacté votre activité ?

La crise sanitaire a eu un gros impact sur mon activité avec beaucoup moins de touristes qui sont venus, même si j’ai pu maintenir les visites un certain temps du fait qu’elles se font à l’extérieur.

Concernant les conditions d’accueil des visiteurs, je dispose du label Riviera attitude qui atteste de ma démarche d’accueil sécurisante, comme pour tous les organismes de tourisme de la ville d’Aix-les-Bains. Les visites se font avec un masque obligatoire, du gel hydro alcoolique à disposition, le respect des gestes barrières, l’audiophone pour le son amplifié et les visites avec écouteurs – ce qui peut également aider les personnes légèrement malentendantes.

En photo : Sylvie Trabbia anime des visites guidées adaptées au handicap en région Rhône-Alpes.