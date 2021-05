Visiter Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : Des idées pour tous

Ecouter article Ecouter article





Des activités diversifiées au plus près de la nature et pour tous les profils : Nos suggestions pour visiter la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap

La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de multiples ressources à découvrir seul ou accompagné et en toute sécurité, et à visiter avec ou sans handicap.

Découverte de panoramas, randonnées pédestres, balades en fauteuil tout-terrain, baptême de parapente, promenade nature au contact des animaux, détente au sein d’un village répit… La région regorge de ressources innombrables, tant en matière de patrimoine naturel qu’en termes d’offres de tourisme et de loisirs accessibles à tous. Que vous soyez seul, en couple, entre amis ou en famille, particulier ou professionnel, et avec ou sans handicap, vous trouverez certainement votre bonheur parmi toutes les activités disponibles dans la région.

Ainsi, nous vous proposons de découvrir sur notre site, tout au long de la semaine, quelques-unes des nombreuses structures qui œuvrent aujourd’hui activement pour faciliter ou organiser des sorties et activités adaptées à tous les profils dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au fil des jours, vous pourrez retrouver l’ensemble de ces structures dans notre rubrique “Tourisme, loisirs et handicap”.

Bien que la crise sanitaire ait un fort impact sur les activités touristiques, les différents acteurs ne se laissent pas abattre pour autant et continuent à travailler pour accueillir au mieux les visiteurs dans ces circonstances exceptionnelles. Les responsables des différentes structures que nous avons interviewés témoignent sur cette situation particulière et la manière dont ils s’y adaptent, tout en mettant œuvre les précautions maximales pour assurer la sécurité des vacanciers.

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com

Quelques chiffres

Malgré la crise du Covid-19, la fréquentation touristique en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de la saison estivale 2020 a été jugée bonne pour 7 professionnels sur 10 avec des taux d’occupation plutôt élevés selon les territoires. Toutefois, pour 51% des professionnels, la fréquentation 2020 a été en nette diminution par rapport à 2019.

Les prestataires de loisirs confirment l’engouement des clientèles pour les activités extérieures, en particulier le vélo, dans leur recherche de séjours compatibles avec la sécurité sanitaire.

Concernant la sécurité sanitaire, 56% des professionnels constatent que la clientèle a parfaitement respecté le protocole sanitaire sur place. Les réservations de l’été 2020 ont été davantage effectuées en ligne selon 54% des professionnels, avec une clientèle qui a fortement privilégié la réservation d’ultra dernière minute.

* Source : Baromètre Auvergne-Rhône-Alpes tourisme septembre 2020.

En photo : Balade au Parc de la Vanoise © PN-Vanoise-CHASTIN_Alain