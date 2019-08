Visite virtuelle en 3D de la Grotte de Lascaux

Fermée au public depuis 1963, la grotte de Lascaux est désormais “accessible” grâce à une visite virtuelle en 3D. Le site http://www.lascaux.culture.fr propose aux visiteurs de découvrir plus de 300 documents, inédits pour la plupart : photographies haute définition, commentaires détaillés de chaque paroi et de chaque figure (chevaux, taureaux, félins, cerfs…). Grâce à la représentation numérique, en trois dimensions, de la cavité, vous vous déplacez de salle en salle avec la sensation de l’espace et la découverte progressive des figures sur les parois (salle des Taureaux, panneau de la Licorne, frise des Cerfs nageant, panneau des Chevaux chinois…).

Des séquences, repères, schémas, plans et aides à la lecture, vous révèlent aussi la richesse symbolique de cet art pariétal. Les autres rubriques du site abordent les nombreuses questions qui structurent la recherche sur la grotte de Lascaux, telles que l’environnement naturel et archéologique de la cavité, la compréhension de l’art pariétal à travers les techniques mises en œuvre et les thématiques représentées, la datation des œuvres, ainsi que les nombreuses interrogations et réflexions sur la conservation de cette grotte. Le site existe en plusieurs langues (français, anglais, espagnol, allemand). Il est adapté pour les personnes souffrant de handicaps auditifs et visuels (version en langue française des signes et respect des recommandations d’accessibilité).

La grotte de Lascaux est classée par l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) au patrimoine mondial de l’humanité pour ses peintures rupestres vieilles sans doute d’au moins 15 000 ans.