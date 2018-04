Visite tactile : L’Aventure Michelin à Clermont-Ferrand

L’Aventure Michelin organise une visite tactile le 10 avril prochain

Découvrez l’incroyable histoire du groupe Michelin à travers une sélection d’objets commentés ! C’est ce que vous propose l’Aventure Michelin à l’occasion du mois Tourisme et Handicap. Ainsi l’équipe de ce musée interactif organisera, mardi 10 avril à 14h, une visite tactile guidée et gratuite, adaptée aux personnes déficientes visuelles. L’Aventure Michelin c’est plus de 120 ans d’histoire d’hier à aujourd’hui relatés au travers d’un parcours scénographique de 2000 m2 riche et interactive accessible à tous. Par une mise en scène originale, vivante et multi-sensorielle vous découvrirez l’histoire, l’actualité et l’avenir de Michelin. L’ensemble de l’exposition repose sur différents médias intuitifs (écrans tactiles, livret-jeu, bornes sonores…) très appréciés de tous les publics. Le parcours de visite de l’Aventure Michelin vous permettra entre autres de surprendre une conversation des frères Michelin qui vous plongera au cœur de la Révolution Industrielle, mais aussi de toucher et de sentir de la gomme pour percer les mystères de la matière, de feuilleter la toute première édition du Guide Michelin pour découvrir les établissements recommandés à cette époque… Au fil de ces animations votre parcours se transformera en expérience passionnante. Et avant de terminer votre visite, vous pourrez vous photographier en compagnie de Bibendum et partager ce souvenir avec vos amis.

Informations pratiques

Mardi 10 avril à 14h.

Visite guidée adaptée aux publics déficients visuels.

Durée 1h.

10 personnes maximum par groupe.

Réservation obligatoire à reservation@laventure.michelin.com

ou par téléphone au 04 73 98 60 63

Pour plus d’infos sur L’Aventure Michelin, rendez-vous sur le site dédié : laventure.michelin.com

Lors de votre réservation n’oubliez pas de donner toutes les informations utiles quant à vos besoins afin que le conférencier puisse s’adapter au mieux.

Des activités accessibles sont programmées tout au long de l’année à l’Aventure Michelin et accessibles sur réservation.