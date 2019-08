Visite guidée tactile à l’Espace Dalí à Paris

Au cœur de Montmartre, l’Espace Dalí présente l’unique exposition permanente en France intégralement consacrée au maître du surréalisme, et plus particulièrement à ses sculptures et gravures. Pour la première fois une visite guidée tactile pour les adultes en situation de handicap visuel est organisée le 30 novembre.

Cette visite d’une heure permet notamment aux visiteurs de s’approprier par le toucher les œuvres sculptées de Salvador Dalí, telles que les Montres Molles, l’Eléphant Spatial ou encore Alice au Pays des Merveilles.

Ces bronzes représentent un aspect significatif de la création artistique de Dalí ; elles fournissent une synthèse de son intérêt pour la forme.

Date : Vendredi 30 Novembre 2012 à 14h00

Durée de la visite guidée : 01h00

Langue parlée : français

Tarif : 12 € (un accompagnateur compris)

Information et réservation :

Tél. : 01 42 64 44 80 ou 01 42 64 40 21

Email : info@daliparis.com

Espace Dalí

11, rue Poulbot

75 018 – Paris Montmartre

Tél. : 01 42 64 40 10

www.daliparis.com

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

En Juillet et Août : fermeture à 20h.

Accès :

Métro : Anvers (l2) – Abbesses (l12)

Bus : n°54, 80 et Montmartrobus n°64

Funiculaire

2 places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité immédiate