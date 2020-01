Visite guidée pour les visiteurs mal et non voyants au Château d’Amboise le 18 juin

Toucher des motifs, des meubles, la pierre, et même le fameux médaillon de bronze de la tombe de Léonard de Vinci… pour allier mots et sensations. Pour mieux se représenter l’architecture, les volumes, les matériaux et les formes du Château royal d’Amboise les visiteurs non et mal voyants s’affranchissent d’un vieil interdit : passer de l’autre coté des cordes de sécurité !

Accompagnés d’un guide spécialement formé, ils découvrent le Logis royal et la Chapelle Saint-Hubert en touchant la tombe de Léonard de Vinci, les pièces de la collection et les éléments de décoration qui ne présentent pas de fragilité.

Après la visite guidée, les visiteurs peuvent compléter leur découverte en profitant de la « Promenade douce » dans les jardins du Château. Les allées ont été spécialement aménagées pour faciliter le déplacement des personnes en situation d’handicap.

Renseignements et réservations :

Château royal d’Amboise

BP 371 F-37 403 Amboise Cedex

Tél: 02.47.57.00.98 / Web : www.chateau-amboise.com

Réservation obligatoire au 02.47.57.00.98

Tarifs : adulte handicapé 7,50 €, étudiant handicapé 6,40 €, enfant handicapé 5,80 €, accompagnateur d’un visiteur handicapé 7,50€.

La prochaine visite guidée adaptée sera organisée le samedi 15 octobre 2011 à 14h30.