Visite en FALC à l’Abbaye St-André dans le Gard (30)

Facile à lire et à comprendre : Des audioguides de visite en FALC pour rendre l’Abbaye Saint-André accessible à tous

Située à Villeneuve-lez-Avignon, l’Abbaye Saint-André propose désormais, en plus de ses supports de visite adaptés aux handicaps visuels et auditifs, un audioguide en Facile à Lire et à Comprendre pour permettre une visite en FALC.

Afin de permettre à tous les publics de découvrir ses jardins remarquables et les nombreux vestiges historiques, l’Abbaye Saint-André propose désormais un audioguide destiné aux personnes en situation de handicap mental. Facilement téléchargeable sur tablette ou smartphone, ce parcours sonore transporte le visiteur dans l’histoire passionnante de ce monument riche d’histoire. Entre des intermèdes musicaux, la voix d’un conteur guide la visite. Un projet mené par Manon Sarthou de l’Iliade du Patrimoine, association spécialisée en accessibilité dans les monuments historiques, et grâce au soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de partenaires privés.

La visite en FALC : Un nouvel outil de médiation adapté à la déficience cognitive

Depuis 2016, l’abbaye Saint-André mettait d’ores et déjà à la disposition de ses visiteurs des supports adaptés aux handicaps visuels et auditifs pour découvrir ses jardins remarquables et le rez-de-jardin de son palais abbatial du XVIIIe siècle : maquette tactile, carnets en braille et en gros caractères, boucles auditives. Avec cet audio-guide, l’abbaye s’enrichit ainsi d’une visite spécifique compréhensible par les personnes en situation de déficience intellectuelle légère à moyenne.

En complément de ce nouveau dispositif, l’équipe de l’abbaye ainsi que de l’Iliade du Patrimoine ont été familiarisés au FALC (facile à lire et à comprendre) par Daniel Mur, secrétaire général de l’UNAPEI de Perpignan et responsable de l’apprentissage.

Une visite en FALC sonore et interactive pour tous

L’audio-guide proposé comporte huit bornes géolocalisées qui s’activent automatiquement dès que l’on se déplace dans les jardins de l’abbaye. La start-up AudioSpot a ainsi mis en scène l’histoire de l’abbaye, à travers le récit d’un conteur et nombreux univers sonores.

La narration, imaginée par Manon Sarthou de L’Iliade du Patrimoine, s’imprègne de la technique FALC, facile à lire et à comprendre. L’itinéraire sonore aborde les époques majeures de l’abbaye, habillées de partitions musicales emblématiques. La première borne démarre devant le Palais Abbatial dont la façade a été remodelée sous l’époque de Louis XIV sur une musique du compositeur du Roi, Jean-Baptiste Lully. Au final, un parcours audio très ludique qui sera proposé à un plus large public. « Comme souvent dans ce genre de démarche d’accessibilité, l’expérience est très enrichissante pour nous et un outil créé pour accompagner un handicap va, par son côté universel, convenir finalement à des publics très différents : ici des enfants du primaire, des personnes non-francophones… », explique Marie Viennet, gestionnaire de l’abbaye Saint-André.