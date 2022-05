Visite accessible dans la Loire : Découvrez la Ferme des délices foréziens

Ecouter article Ecouter article

La Ferme des délices foréziens, une visite accessible à tous, y compris avec un handicap, pour apprendre en s’amusant tout en découvrant la Loire.

Nous avons échangé avec Céline Giraud Martin, associée co-gérante de la Ferme des délices foréziens, située dans le département de la Loire (42). Elle nous présente sa structure et les visites accessibles qui y sont proposées.

Pouvez-vous nous présenter la Ferme des délices ?

À la base, c’est un élevage de vaches laitières, qui existe depuis 200 ans et qui s’est transmis de générations en générations dans la famille. Une partie du lait des vaches est transformé en glaces, l’autre partie vendue en laiterie. Nous avons également des cultures pour nourrir les vaches mais aussi les humains : nous cultivons des lentilles, des pommes de terre, du maïs pop-corn et de l’orge brassicole. Ce dernier est ensuite transformé en bière par la Brasserie de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert.

Que proposez-vous au public ?

Nous proposons des visites pour les groupes, les familles et les particuliers. La ferme est donc située dans la Loire et les visites sont accessibles à tous et adaptées au public en situation de handicap.

Les enfants peuvent suivre les visites pour les tout-petits, avec des histoires, des comptines, et parfois une version en langue des signes. Nous animons aussi des visites « Petits scientifiques », par exemple à la découverte du lait ou des énergies renouvelables. Concernant les visites tous publics, les participants vont voir les vaches et les jeunes veaux, découvrir la méthanisation – comment on transforme la bouse de vache en électricité – la traite, et la fabrication de glaces, sachant que toutes nos visites se terminent avec un cornet de glace offert.

Autres activités : le labyrinthe de maïs, grand parcours où il faut trouver la sortie et résoudre une énigme, dont le thème, lié à la ferme, change chaque année. Nous avons aussi une aire de châteaux gonflables, et petite nouveauté, un laser game dans les maïs. Les animations sont ouvertes aux adultes et enfants, avec des niveaux de jeu adaptables.

Dans quelle mesure ces visites et activités sont-elles adaptées et accessibles aux différents types de handicap ?

Sur la partie visite, nous disposons de la marque Tourisme et handicap pour les quatre types de déficience. Toutes les visites sont guidées donc on s’adapte aux besoins. Tout est accessible en fauteuil, avec des toilettes PMR, des espaces de plain-pied. Pour les groupes de personnes sourdes, nous pouvons faire appel à des interprètes, pour cela il faut bien réserver. Toutes les visites sont mises par écrit et disponibles en gros caractères. Pour les groupes de personnes déficientes intellectuel, nous pouvons adapter la visite guidée selon le degré de handicap. Le labyrinthe n’est pas totalement accessible en fauteuil car il est construit sur des chemins de terre, mais cela reste possible pour une personne sportive ou accompagnée.

Pour en savoir plus : http://www.delicesforeziens.fr/

En photo : La ferme des délices foréziens © Guillaume Moy

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com