Virus transmis par des rats domestiques: 32 animaleries concernées

Les services vétérinaires ont identifié trente-deux animaleries dans toute la France ayant commercialisé des rats domestiques, dont certains sont à l’origine d’infections cutanées sur plusieurs personnes, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l’Agriculture.

Au moins neuf personnes ont été atteintes ces dernières semaines par l’infection de plaies sur la peau, liée à des virus, dont le cowpox, véhiculés par ces petits rongeurs achetés depuis la mi-novembre dans des animaleries, selon la direction générale de la Santé (DGS), qui ne répertorie “aucun cas grave”. Cinq autres cas sont par ailleurs en cours d’analyse.

“Les investigations menées par les directions départementales des services vétérinaires ont identifié que les rats achetés appartenaient à deux lots d’origine tchèque qui ont ensuite été livrés dans 32 animaleries situées dans 9 départements”, précise le communiqué du ministère.

Les services vétérinaires ont demandé aux animaleries de retirer ces animaux de la vente, de nettoyer et désinfecter les locaux d’hébergement des rats et du matériel utilisé, et d’informer les clients.

Le ministère recommande aux personnes ayant acheté un rat dans une de ses animaleries de ramener l’animal dans le magasin.

Les animaleries sont situées dans l’Aisne, les Bouches-du-Rhône, le Loiret, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, la Somme, la Haute-Vienne.

Le ministère rappelle qu’il faut porter des gants pour les opérations de nettoyage des cages, se laver les mains après avoir manipulé ces animaux et désinfecter d’éventuelles plaies ou griffures.

Plusieurs cas avaient été signalés en Allemagne en 2008, mais ce sont les premiers cas signalés en France.

Les personnes atteintes par ces virus présentent des lésions de la peau limitées qui ont initialement un aspect inflammatoire rouge, parfois très gonflé. Une vésicule ou une pustule sont parfois présentes dans un premier temps. Des formes plus étendues peuvent être observées chez les personnes ayant un déficit immunitaire ou des prédispositions allergiques. (Source AFP)