Virginie et Bastien au départ d’un tour du monde pour sensibiliser au handicap

Après son tour du monde en fauteuil et en solo en 2010, Bastien Perret, récidive et se lance un nouveau défi, accompagné de Virginie : sensibiliser valides et invalides au handicap par le voyage et le sport, et impliquer des élèves de primaires à travers un périple sur plusieurs continents. Départ de l’aventure en deux parties au mois d’Août avec pour premières destinations l’Amérique du Nord et du Sud.

Virginie, Bastien et l’association Magic Bastos

Elle est enseignante dans le primaire, passionnée de voyages et de sport ; lui était pisteur secouriste à la Plagne avant un accident de Kitesurf en 2005 qui le priva de l’usage de ses jambes, mais pas de la pratique sportive ! En témoignent ses nombreux exploits handisports (1er handiskieur à participer au Derby de la Meije, 1er français à participer au boardercross des XGames en ski assis – Aspen USA (2009), ascension du Kilimandjaro…).

Virginie et Bastien ont des passions communes qui les mèneront à travers ce tour du monde afin de prouver que le handicap n’est pas un obstacle à l’aboutissement de projets.

L’association Magic Bastos a été créée après l’accident de Bastien pour le soutenir au quotidien et dans ses défis. Ses principaux engagements sont la sensibilisation du grand public au handicap et l’amélioration des équipements sportifs et quotidiens pour personnes handicapées. Aujourd’hui, l’association s’ouvre également à des projets communs concernant valides et invalides.

“Horizons partagés” – 4 notions, 4 objectifs

Ce voyage de sensibilisation au handicap par le voyage et le sport porte le doux nom d'”Horizons partagés”. Il comporte de plusieurs objectifs :

Enseignement : mission éducative à travers le voyage et intervention dans des écoles spécialisées et non spécialisées.

Handicap : sensibilisation au handicap au quotidien.

Sport : à l’instar de l’association Magic Bastos, échange d’expériences et promotion des pratiques de glisses handisports.

Voyage : comparaison des modes de vie de personnes handicapées sur différents continents.

Au-delà de ces notions, les objectifs principaux restent l’espoir apporté aux enfants et adultes handicapés physiquement et la familiarisation d’enfants d’écoles primaires au handicap.

Un voyage en deux parties

L’aventure se divisera en deux périodes : d’Août à Décembre 2012 Bastien et Virginie évolueront à travers le Canada, les Etats-Unis, Cuba, la Martinique, le Pérou, Chili, Argentine, et d’Avril à Juillet 2013 où ils rencontreront les habitants de Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Australie, Thaïlande et des Philippines.