Virginie Delalande, conférencière sourde : “Abandonner ? Jamais !”

“Abandonner ? Jamais !” : Gros plan sur le livre de Virginie Delalande, conférencière sourde acharnée

Née avec une surdité profonde, Virginie Delalande est aujourd’hui coach et conférencière. Malgré les nombreux obstacles sur sa route, elle a appris à parler et est même devenue la première avocate sourde de naissance en France. Afin de raconter son parcours, semé d’embuches, Virginie a publié son livre “Abandonner ? Jamais !”. Elle a accepté de répondre à nos questions pour présenter son récit.

Virginie Delalande naît en 1980. À l’âge de 9 mois, ses parents découvrent que leur fille est sourde profonde et on leur annonce qu’elle ne parlera jamais. Pourtant, grâce au soutien de ses proches et sa force de caractère, Virginie a réussi à apprendre à parler, est devenue la première avocate sourde de naissance de France et a même atteint la finale du Grand Oral sur France 2. Aujourd’hui, coach et conférencière, elle raconte son histoire dans son livre “Abandonner ? Jamais !”.

Que pourriez-vous dire à nos lecteurs pour leur donner envie de découvrir votre livre ?

En février 2019, mon passage au Grand Oral sur France 2 a ému beaucoup de personnes. Elles ont ensuite eu envie de me suivre sur les réseaux sociaux, d’entamer un dialogue avec moi, de me poser des milliers de questions. Celle qui revient d’ailleurs le plus souvent est « comment as-tu fait pour …? ».

Effectivement, je suis sourde profonde de naissance et me suis construite dans un monde dans lequel j’avais beaucoup d’ambition mais aucun modèle de référence. Et ce handicap qui est le mien n’est représenté nulle part de manière positive : ni à la télévision ou au cinéma, ni à des postes clés en entreprise, ni même dans la société civile…

Qu’est-ce qui était alors possible pour moi avec un tel bagage ? J’ai longtemps cherché les clés de la réussite et de l’épanouissement personnel. J’en ai trouvé quelques-unes. J’ai aussi pris conscience que j’étais devenue pour d’autres ce rôle modèle qui m’a tant manqué. Forbes m’a même distinguée parmi les 40 femmes inspirantes de l’année 2020.

Bien sûr, être conférencière me permet de partager beaucoup mais rien ne vaut l’impact d’un livre. On a le temps de poser les choses, d’aller plus en profondeur, de donner encore plus. Le premier confinement m’a donné l’espace nécessaire dans ma vie professionnelle pour faire ce cadeau à ceux qui en avaient besoin. Je reçois d’ailleurs très régulièrement des mots de lecteurs enthousiastes, touchés, reboostés, reconnectés à ce qui les fait vibrer.

Vous avez choisi le titre « Abandonner ? Jamais ! » en référence à votre parcours. Justement, pourriez-vous justement nous raconter les moments de votre parcours de vie qui vous ont le plus marquée ?

Quand j’étais petite, on me prédisait un destin bien triste. J’ai à peu près tout entendu : tu ne parleras jamais, tu n’apprendras jamais à lire ni à écrire, tu n’auras pas ton bac, personne ne voudra se marier avec toi, tu n’auras pas d’enfants, tu ne gagneras jamais bien ta vie avec ton handicap. Allais-je laisser les autres décider de ma vie à ma place et me condamner d’avance ? Certainement pas ! Je les ai donc tous fait mentir !

À qui s’adresse ce livre ? Qui souhaiteriez-vous atteindre à travers la publication de cet ouvrage ?

Vous êtes curieux et vous vous demandez comment mes parents ont découvert ma surdité, comment j’ai appris à parler, comment s’est passée ma vie scolaire, étudiante, amoureuse, professionnelle, etc. ? Ce livre est pour vous.

Si vous êtes vous-même atypique, et cherchez plutôt à comprendre comment trouver votre place dans une société qui vous ferme la porte au nez, si vous vous sentez découragé de vous battre sans arrêt, si vous avez le sentiment de stagner quand votre entourage, lui, avance, si vous ne supportez plus qu’on se braque devant votre singularité quelle qu’elle soit, ce livre est pour vous.

Si vous cherchez des clés d’inspiration, un parcours atypique, un combat qui a du sens, le témoignage d’une résilience, le portrait d’une femme engagée, ce livre est aussi pour vous.

Je suis classée dans la catégorie des speakers motivationnels. J’ai voulu ce livre dans la continuité de mes interventions sur scène sur le thème abandonner ? Jamais !

Un jour, après une conférence, le directeur de la banque dans laquelle j’intervenais m’a fait un très le plus beau des compliments : votre message devrait être donné dans toutes les écoles. Dont acte ! Et comme les adultes n’ont pas d’école, je leur propose ce livre à la place !

Quels sont les messages que vous voulez faire passer avec votre livre ?

Au travers de ce livre, je veux changer le regard de la société sur la différence. Pour moi, la différence se cache dans l’œil de celui qui regarde, et quand ce regard change, tout change ! Et pour mes lecteurs, j’ai trois messages :

– acceptez votre singularité, quelle qu’elle soit, et faites en une force !

– ne laissez personne vous définir à votre place, ni vous dire de quoi vous êtes réellement capable ! Restez maître de vous-même et de votre destin !

– vos rêves sont précieux ! Ne les abandonnez pas… Mais surtout définissez chacun d’entre eux sans préjugés, sans limites.

Une fois le premier rêve clairement identifié, transformez-le en un véritable objectif et bâtissez un plan d’action. Réfléchissez à quelles sont vos ressources, qui sont les personnes qui pourraient vous aider et passez à l’action même si vous n’avez que 60 % des réponses à vos questions. Cessez de procrastiner. Chaque jour, faites une petite action imparfaite. Ne vous laissez pas intimider par le regard des autres et célébrez chaque victoire qui vous rapproche de votre objectif.

Je vous souhaite sincèrement toute la réussite que vous méritez !

Avec toutes les péripéties que vous racontez, y a-t-il eu un moment où vous avez perdu espoir d’avoir la vie que vous souhaitiez ?

Oui, j’ai traversé une période très sombre. Je ne supportais plus mon handicap, toutes les barrières qu’il dressait devant mes ambitions et mes projets. J’avais l’impression d’avoir tout essayé pour m’en sortir, mais sans succès… J’ai donc touché le fond ! Je raconte d’ailleurs les grandes lois universelles que j’ai découvertes en remontant la pente.

Auriez-vous un message pour les personnes qui un jour vous ont dit « tu n’y arriveras pas », « tu devrais laisser tomber » ?

“Merci !” En me blessant, en égratignant mon ego, ces personnes ont réveillé en moi ma combativité, mon humanité, ma débrouillardise, ma persévérance, cette envie de changer le monde ! Elles m’ont fait comprendre des leçons de vie fondamentales que j’ai le plaisir de partager au travers de ma vie professionnelle. Mais surtout, grâce à elles, je suis aujourd’hui une femme libre et épanouie ! Et aujourd’hui, avec la maturité, je sais qu’il faut absolument se préserver de cet entourage qui décourage !

Virginie Delalande, si vous en aviez le pouvoir, y a-t-il des choses que vous auriez aimé changer dans votre vie ?

Ce n’est pas dans MA vie que j’aurais aimé changer quelque chose, c’est plutôt dans ce monde qui nous entoure : le rendre plus juste, solidaire et inclusif. Je sais que j’en ai le pouvoir, et surtout je ne suis pas seule à le vouloir ! C’est donc ma mission aujourd’hui, et j’œuvre chaque jour à la disparition de celle-ci !

Vous expliquez dans votre livre que vos parents appelaient la Langue des Signes, la « langue des singes » et ne voulaient pas que vous l’appreniez quand vous étiez enfant. Ont-ils changé d’avis depuis ?

Nous n’en avons pas particulièrement reparlé donc je ne sais pas comment mes parents se positionnent aujourd’hui. Je constate simplement qu’ils ne s’y sont jamais intéressés.

Pour ma part, je l’ai apprise et m’en sers régulièrement, y compris en coaching. J’utilise également la langue française parlée complétée.

Où en êtes-vous aujourd’hui dans votre vie ? Avez-vous des projets, des envies (une idée pour un autre livre peut-être) ?

En ce moment, je développe une activité de formation et de séminaire autour du thème “Abandonner ? Jamais !”. Trop de personnes mettent leurs rêves de côté ou les abandonnent. Nous travaillerons avec des techniques de développement personnel et de coaching pour créer les conditions favorables au succès : environnement porteur, techniques pour avancer, mentalité de champion, énergie récurrente… Je vais faire intervenir des experts et partagerai des témoignages terriblement inspirants.

J’en profite pour partager une prophétie : 100 % des personnes qui abandonnent leurs rêves en chemin ne les atteignent jamais !

Une question un peu plus centrée sur la crise sanitaire actuelle : Comment vivez-vous cette période compliquée, notamment avec le port du masque ? Ça ne doit pas être facile tous les jours…

J’ai la chance de pouvoir travailler en distanciel donc je bénéficie de la technologie existante pour la retranscription écrite de mes échanges avec mes interlocuteurs. Quant au présentiel, c’est assez simple : je leur demande mettre une distance de sécurité et de retirer leur masque. C’est moi qui prends le risque de tomber malade. Jusqu’à présent, j’ai eu la chance de passer entre les mailles du filet et je viens de me faire vacciner !

Auriez-vous quelque chose à ajouter ?

Le handicap est un sujet qui intéresse de plus en plus. Les chaînes de télévision ont signé une charte pour inclure davantage le handicap dans leurs programmes. Des marques de jouets ou de vêtements deviennent inclusives. Des entreprises travaillent sur l’accessibilité universelle de leurs produits. Le monde change… Même si cela ne va pas encore assez vite !

Et vous ? Voulez-vous rejoindre les rangs de ceux qui font bouger les lignes ? Êtes-vous prêts à ouvrir votre cœur pour contribuer ensemble à un monde meilleur ?

Le livre-témoignage de Virginie Delalande, “Abandonner ? Jamais !”

En racontant sa propre histoire à travers son livre “Abandonner ? Jamais !”, Virginie Delalande met en évidence les difficultés, évènements marquants et rencontres qui ont forgé son parcours en tant que sourde profonde, de son enfance jusqu’à aujourd’hui. Avec sa détermination, elle prouve que, même avec un handicap, il est possible de s’imposer dans une société qui pose des barrières. Alors qu’on lui disait, par exemple, qu’elle ne parlerait jamais, Virginie est maintenant capable de s’exprimer à l’oral régulièrement, à force de séances d’orthophonie et de persévérance.

La quatrième de couverture de livre résume d’ailleurs bien son état d’esprit : « Je vous parle avec une voix… Cette voix qui peut-être vous dérange… c’est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n’ai jamais entendue. C’est le fruit de vingt ans de travail, vingt ans d’orthophonie trois fois par semaine, un vrai travail de perroquet ! Mille fois j’ai eu envie d’abandonner, mille fois je me suis dit : « à quoi bon ? Cela vaut-il la peine d’aller jusqu’au bout ? ». Et puis, je suis devenue avocate, parce qu’on m’a dit que c’était impossible, que ce métier n’était pas pour moi. Tout ceci m’a donné encore plus de force, la force de me battre pour devenir la femme que je suis aujourd’hui : une femme libre, pleine de passion et de rêves ! Alors comment mène-t-on sa vie quand on est différente, quand on a de l’ambition, mais aucun modèle de référence ? »

“Abandonner ? Jamais !”, Virginie Delalande, 340 pages, 28 euros, aux éditions Kawa.

Pour en savoir plus sur le livre de Virginie Delalande, vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de son éditeur Kawa.

Propos recueillis par Camille Romand