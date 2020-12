Listen to this article Listen to this article





Une application pour prouver les violences domestiques et les faire diminuer



Apporter la preuve des violences domestiques et prévenir les agressions : Telle est la raison d’être de l’application HeHop, actuellement développée par la jeune start-up du même nom.

Bientôt téléchargeable gratuitement sur IOS et Android, cette application permettra de faciliter la capture de preuves audio, vidéo et photo de faits de violence dans la sphère privée, professionnelle et publique. Ces éléments pourront ensuite être stockés facilement dans un environnement sécurisé et accessible à tout moment, de manière à fournir des éléments tangibles au récit de la victime et de donner à la justice des preuves non réfutables.

« Lorsque les fichiers capturés par l’application, ils sont enregistrés sur la blockchain et cryptés sur un serveur ultra sécurisé afin de garantir leur conformité à l’original, expliquent les développeurs. Si l’appareil de la victime est volé, ou détruit, les fichiers restent récupérables sur le serveur HeHop. Cela permet aussi d’y accéder à tout moment ; un élément important lorsque l’on sait que les victimes de violence mettent des mois, voire des années avant de dénoncer des faits de violence conjugale ou autre.

Le 24 octobre 2019, à Dublin, HeHop a remporté le premier prix du tournoi européen de l’innovation sociale organisé par la Banque Européenne d’Investissement.

Pour en savoir plus : https://hehop.net/