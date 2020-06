Vingt ans d’espoir au Vietnam

La rencontre de Tim et Thanh, il y a 20 ans, a fait basculer leur vie mais aussi celle de centaines de personnes. L’association Maison Chance au Vietnam, qui vient en aide aux personnes handicapées et aux orphelins, a parcouru un tumultueux mais beau chemin.

C’est l’histoire d’une rencontre. Une relation fusionnelle entre deux personnes de deux cultures, deux âges et deux langues différentes. Aline Rebeaud est une jeune peintre suisse d’une vingtaine d’années lorsqu’elle parcourt l’Asie, un sac sur le dos. Après la Chine et la Mongolie, la jeune femme découvre le Vietnam. Au hasard d’une visite d’un asile psychiatrique, elle est tout de suite attirée par ce petit garçon au regard vif, reclus dans un coin. Thanh a presque douze ans et souffre de graves troubles au foie, aux poumons et au cœur. Alors que tous s’accordent sur une mort imminente, la jeune femme refuse ce diagnostic et l’emmène à l’hôpital. Au Vietnam, les frais médicaux et les repas sont à la charge de la famille. Aline met donc un terme à son périple et pose ses valises à Saigon. Elle veille sur le petit Thanh pendant près de trois mois. À la sortie de l’hôpital, la jeune femme est surnommée « Tim », qui signifie « cœur » en vietnamien.

Au cours de ses visites, Tim croise le chemin de nombreuses personnes handicapées. Leur sort, dans ce pays, est scellé d’avance. Rejetées, déconsidérées et signes de malheur, elles n’ont aucun avenir. Une idée germe alors dans l’esprit de la jeune suissesse. Elle va ouvrir sa maison aux enfants des rues et aux handicapés. Dans la banlieue pauvre de Saigon, un nouveau refuge pour tous ces laissés pour compte voit le jour. On l’appelle « Maison Chance ». Dans cette petite bicoque, l’espoir renaît. Pour toutes ces personnes en marge de la société, Tim crée une véritable famille. Orphelins et personnes handicapées cohabitent avec une solidarité touchante, s’appelant « frères » et « sœurs » et référant à la même : « Maman Tim ».

Vingt ans plus tard, avec une détermination à toute épreuve et un entourage bienfaisant, Tim a su leur offrir un toit mais aussi une éducation. Maison Chance compte aujourd’hui trois centres, à un kilomètre les uns des autres. Deux hébergent et le dernier soigne et éduque. « Le Foyer » abrite les personnes handicapées au rez-de-chaussée et les orphelins à l’étage, une cinquantaine en tout. Le Centre Envol, créé en 2006, comprend une salle de kinésithérapie pour les soins et quatre ateliers. On y apprend la couture, la peinture, la menuiserie et l’informatique. Des cours de français et d’anglais aussi sont dispensés. Le dernier en date, le Village Chance, a été inauguré en 2011. Complètement adapté au handicap de ses locataires, ce lotissement propose des appartements contre un loyer revu à la baisse par rapport au prix du marché. Ici, contrairement à beaucoup d’appartements construits en contrebas, pas de problème pendant la mousson. L’eau ne pénètre pas dans les habitations et n’empêche donc pas le déplacement des fauteuils roulants.

ici, le surpassement de soi prend tout son sens

À Maison Chance, on ne demande à personne de passer par la porte de derrière afin de ne pas attirer le malheur sur la famille. On sert les valides et les personnes en fauteuils de la même façon au restaurant. Et on croit en l’utilité de chacun. Le restaurant du Village Chance, tenu par les enfants de l’ONG, avec sa cuisine raffinée, n’a d’ailleurs rien à envier aux autres enseignes du quartier. Les peintres, eux, vendent leurs tableaux, les couturiers confectionnent toutes sortes d’accessoires, les menuisiers construisent des meubles et les informaticiens travaillent à distance pour des sociétés.

Considérant qu’il s’agit du seul fruit de leur travail, 20 % des recettes leur sont immédiatement reversés. Les 80 restants sont mis sur un compte auquel ils auront accès au moment de leur totale indépendance. Une sorte de pécule pour le futur. Si Lam, tétraplégique, a mis de longs mois à apprendre à taper une seule lettre sur le clavier, il manie maintenant l’ordinateur sans trop de difficulté. Duy, lui, est entré à Maison Chance sans savoir ni lire ni écrire. Il parle et écrit aujourd’hui le vietnamien et le français et est devenu webmaster de l’association. Minh Tam, au lourd handicap, ne peut se servir ni de ses jambes ni de ses mains. À l’aide de sa bouche, il est finalement peintre dans l’atelier.

Le surpassement de soi est quelque chose qui prend tout son sens ici. Nombreuses sont les histoires de ces victimes d’accident de la route ou du travail, de l’agent orange (cet herbicide terriblement destructeur pulvérisé par l’armée américaine pendant la guerre) ou de diverses maladies qui ont cru ne jamais entrevoir un avenir heureux. Au Vietnam, Maison Chance est la seule ONG à prendre en charge les personnes paraplégiques et tétraplégiques.

Vingt ans après cette belle rencontre entre un petit garçon démuni et une jeune fille au don de soi hors du commun, Maison Chance donne une raison d’espérer. Malgré le chemin parcouru, les projets continuent de battre leur plein. Une crèche a été ouverte il y a quelques mois et une maison de retraite, pour les personnes handicapées qui ne travaillent plus, devrait bientôt se concrétiser. De retour dans sa famille pour la fête traditionnelle du Têt en février, Hân, tétraplégique, écrit à Tim : « Qu’il est bon d’avoir des endroits comme Maison Chance où l’on a le sentiment d’être des personnes normales ».

Armelle de Rocquigny

Photo : Une fête au Village Chance pour célébrer Noël 2012. © MCFreddy