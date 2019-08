Vincent Schwartz, lauréat du Trophée « Tout chocolat ! » organisé par Avenance Santé-Résidences

Avenance Santé-Résidences, spécialiste de la restauration (Pôle Santé du groupe Elior), a organisé mercredi 7 octobre la finale régionale Parisienne de la troisième édition de son Trophée « Tout chocolat ! », qui s’est tenu à l’Institut du Val Mandé (94.) Créé par Avenance, le Trophée « Tout chocolat ! » est un concours régional de cuisine destiné aux ESAT dont elle assure la restauration.

Durant deux mois, plusieurs trinômes composés d’un travailleur handicapé, d’un éducateur et d’un chef Avenance, se sont entraînés à réaliser une recette de dessert au chocolat dans leur établissement.

Lors de la grande finale régionale du 7 octobre , les 9 trinômes participants disposaient d’une heure pour réaliser leur dessert que le travailleur handicapé devait ensuite présenter devant un jury composé de spécialistes de la gastronomie( -chocolatier, pâtissier, chef…-) et de représentants locaux. Toutes les recettes ont été notées selon des critères de présentation orale, d’originalité et de goût, et le jury a désigné la meilleure. C’est Vincent Schwartz du CTR-SPASM, (Paris, 75008) accompagné de son éducatrice Rache Audaert et du chef Avenance Jean-Marc Clairet qui l’a remporté avec sa recette :

« Muffins au chocolat et fruits rouges ». Une recette audacieuse et savoureuse qui a fait l’unanimité du jury.

Les huit autres participants ont montré tout leur talent au travers de recettes originales :

• Gourmand poire chocolat à la cannelle par Martine ARDISSON accompagnée de son éducatrice Fernanda DELPEYROUX et du chef Avenance Franck TRAVERS (Foyer Bouissou AFAIM, Choisy-Le-Roi 94)

• Gâteau tendresse au chocolat et coulis de poire par Annick BAUDET accompagnée par son éducateur Pierre GILLIER et du chef Avenance Naïr DOS SANTOS (Foyer Michelle Darty, Issy Les Moulineaux ,92)

• Le Moelleux savoureux de Bastille par Sylvain BOUTEILLER et le chef Avenance Paulo GONCALVES (CAT Bastille, Paris, 75011)

• Le Moelleux à l’ananas sauce caramel au beurre salé par Didier DEJOUX accompagné de son éducateur Michel WATTELET et du chef Avenance Alain CRETTAZ (ARPEI Montguichet, Gagny 93)

• Fondant biscuité et son cœur de banane par Marc GAUTRIN accompagné de son éducatrice Céline DEMEOCQ et du chef Avenance Pascal JARDIN (Fondation Serge Dassault à Mennecy, 91)

• Bavarois aux 2 chocolats par Michel VAZ SELGAS accompagné de son éducatrice Gwenaëlle PELTIER et du chef Avenance Thierry MONDELICE (Fondation Serge Dassault à Corbeil, 91)

• Petit miroir au chocolat et orange par Ghislain LERAY accompagné de son éducateur Gérard FAVIER et du chef Avenance Sébastien GAUTRON (ESAT Trait d’Union – ILVM, Saint Mandé, 94)

• Fondant au chocolat blanc par Ludovic BOUDOURESQUE accompagné de son éducateur Christophe CARPENTIER et du chef Avenance Aurélie HADDAD (Foyer Michelle Darty, Paris, 75015)

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la démarche d’Avenance Santé-Résidences sur le segment du handicap, qui s’appuie notamment sur les Fondamentaux Avenance pour les Citoyens Handicapés. Elaborés en collaboration avec des professionnels du secteur du handicap, ces derniers formalisent les engagements et les valeurs des collaborateurs d’Avenance Santé-Résidences : respect, écoute et accompagnement.