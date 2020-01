Villeurbanne lance la Semaine de sensibilisation sur les handicaps

Dans le cadre du programme Ville et handicap, Villeurbanne organise du 25 juin au 2 juillet la Semaine de sensibilisation sur les handicaps, première du genre et initiative locale. Une semaine faite de rencontres et de découvertes, pour réfléchir et casser les préjugés.

Mêlant arts, débats et rencontres, la Semaine de sensibilisation sur les handicaps est une invitation à l’échange et à la réflexion. Elle s’inscrit dans le cadre du programme Ville et Handicap de la Ville de Villeurbanne. Ce programme d’action lancé en 2009 vise à permettre aux personnes handicapées de prendre pleinement leur place dans la vie de la cité.

Organisée avec les associations locales, cette semaine sera notamment l’occasion de découvrir la compagnie de danse Singulier Pluriel, composée de danseurs sourds et malentendants, ainsi que le travail de la Villeurbannaise Mab Rimouski, comédienne non-voyante.

En ouverture, l’Association des paralysés de France invite le public à deux promenades urbaines dans les quartiers des Buers, des Gratte-ciel et de la Ferrandière. L’occasion pour les marcheurs, valides ou non, de se rencontrer et d’échanger autour de la place du handicap dans l’espace urbain.

Point d’orgue de cette semaine, le festival Fest’dif se tiendra le samedi 2 juillet de 10 h 30 à 22 h au Centre culturel et de la vie associative.

Pensé comme un lieu de rencontre et de partage, le festival débutera par un grand défilé au son de la batucada, qui guidera le public à travers la ville jusqu’au CCVA. Les associations VHASI (Vacances Handicap Atout Sportif International) et MAAADS (Mouvement atypique actions artistiques développement social), proposeront tout l’après-midi des ateliers et des spectacles de théâtre, danse et musique, mêlant artistes valides ou handicapés. Le festival s’achèvera avec un grand bal de clôture.

Plus d’information sur www.villeurbanne.fr