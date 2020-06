Villerest (42): journée de découverte Handi’sports de nature

Le Comité Départemental Handisport de la Loire donne rendez-vous à tous les sportifs, amoureux de la nature le Samedi 6 Juin 2009. Venez profiter du plan d’eau et de la plage de Villerest toute la journée de 10h à 18h… Activités aquatiques et terrestres vous y seront présentées de manière à découvrir ou redécouvrir les pratiques de pleine nature proposées au sein du CDHL. Aviron, Canoë Kayak, Course d’orientation et Orientation de précision, Fauteuil Tout Terrain, Randonnée, Joëlette et Escalade pourront être pratiquées pour seulement 13€ grâce au Forfait. Possibilité également de pratiquer à l’unité au tarif de 3€ ! (Les inscriptions se feront sur place au stand du CDHL).