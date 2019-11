Villeneuve d’Ascq (Nord): une fresque pour « L’autre regard »

Le club de loisirs villeneuvois la Passerelle de l’Association des paralysés de France (APF) rassemble dix-sept polyhandicapés et six bénévoles. Il propose à tous, valides et non valides, de participer à la création d’une fresque destinée à sensibiliser le public aux problèmes du handicap. Cette oeuvre collective aura pour but de changer le regard, ou différents regards portés sur le handicap. Il s’agit de mettre en scène, avec humour, l’imaginaire de son propre handicap. Apporter une réflexion sur l’amélioration des conditions de vie.

« Que changerais-je si j’étais en fauteuil roulant ? » Ou encore : « Comment appréhender un futur plus solidaire, plus convivial dans le domaine du relationnel, de l’environnement, du lieu de vie ? » Autant de réflexions qui devront se traduire en image. Aquarelles, gouaches, huiles, collages, graphes, photos sont acceptés. Dans un premier temps il s’agit de réaliser une maquette au format A4, de son projet et de l’envoyer à l’adresse postale du club la Passerelle. Les oeuvres les plus représentatives seront sélectionnées et ensuite reproduites sur panneaux cartonnés. L’oeuvre ainsi constituée servira de support aux différents événements proposés par le club et autres organismes travaillant dans le domaine du handicap. De nombreuses structures ont déjà assuré de leur participation, que ce soit dans le domaine de la santé, des écoles… Des artistes aussi et pourquoi pas vous ?

Passerelle: 17, chemin des Vieux-Arbres à Villeneuve-d’Ascq ou déposer au club, 75, chaussée de l’Hôtel-de-Ville, tous les lundis de 14 heures à 18 heures, Tél : 03 20 84 17 67. Courriel : clublapasserelle@gmail.com.