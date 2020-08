Village de vacances adapté : Un lieu accessible à tous en Corrèze

VSA Corrèze : Un village de vacances adapté et ouvert à tous

Situé à Allassac, tout près de Brive en Corrèze, le Village Vacances VSA-Corrèze est particulièrement adapté à toute personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Ce village vacances permet ainsi à chacun, quel que soit son profil, de profiter d’un séjour en famille ou en petit groupe avec tv, wifi, signalétique braille, boucle magnétique, domotique, 8 pavillons pour 41 personnes au total. Vous y trouverez aussi une piscine adaptée, couverte et chauffée, une grande salle multi-activités, un bar et restaurant.

À la demande des vacanciers, un accompagnement y est également proposé sous forme de services à la personne répondant à la problématique Aidants-Aidés.

Cette structure a reçu la marque Tourisme et Handicap pour les quatre grandes familles de handicap : moteur, visuel, auditif, mental.

L’occasion de découvrir la belle région du Limousin et le Périgord en toute proximité avec ses villages de caractères et plus beaux villages de France sans oublier histoire et patrimoine, fêtes et traditions et gastronomie.

Pour en savoir plus sur le village de vacances adapté VSA Corrèze, rendez-vous sur le site dédié : http://www.vsa-correze.com/

Vous pouvez également contacter les responsables de cette structure par ;

Courriel : contact@vsa-correze.com

Téléphone : +33 5 55 17 01 67