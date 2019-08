VIH : dépistage pour tous les adlutes dès 15 ans

La Haute autorité de santé (HAS) recommande le dépistage de l’infection par le VIH à tous, de 15 à 70 ans, l’idée étant de sortir la proposition de dépistage de la notion de comportement à risque, afin de modifier le regard porté sur le dépistage du VIH et de promouvoir l’idée qu’une meilleure connaissance du statut sérologique peut apporter un bénéfice important tant au niveau individuel que collectif.

Les médecins généralistes sont donc en première ligne. Le test pourra également être proposé, lors d’un recours aux soins hospitaliers, à toute femme enceinte au moment de la première consultation prénatale et au cours du 3e trimestre de grossesse aux femmes séronégatives exposées à un risque et aux conjoints et futurs pères à la naissance.

Pour les groupes de population particulièrement affectés par le VIH en France, (homosexuels multipartenaires, usagers de drogue injectable, patients originaires d’une zone de haute prévalence de la Caraïbe ou d’Afrique subsaharienne), Le test leur sera proposé tous les ans.

En savoir plus: www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil