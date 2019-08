Vietnam : un aveugle ambassadeur de la musique

Né en 1979 et frappé de cécité, Nguyên Thanh Tùng est passionné par la musique et joue du monocorde, ce qui lui a permis de remporter de nombreux prix. “Si la vie est une rivière, le reflet de la lune est le sentiment de l’homme. S’il n’y a pas le reflet de la lune, la rivière est plongée dans l’ombre…”. Il s’agit des confidences du jeune musicien Nguyên Thanh Tùng racontant son œuvre Rivière de la lune. Ce dernier a reçu le prix spécial du concours des jeunes talents de la musique de 2004 du Conservatoire de Hanoi (actuel Conservatoire national).

Victime de l’agent orange/dioxine, Nguyên Thanh Tùng est né partiellement aveugle. En contrepartie, il a montré des dispositions pour la musique dès son enfance. Avec un monocorde créé par son grand-père, il a composé lui-même plusieurs airs musicaux. En 1986, Tùng a obtenu le prix spécial du concours de récit et de chant du Palais des pionniers de Hanoi.

À la fin de l’école primaire, la cécité de Tùng est totale, l’obligeant à apprendre le braille à l’école Nguyên Dinh Chiêu (Hanoi), un établissement éducatif en faveur des jeunes aveugles.

Suite à l’ouverture par le Conservatoire national d’un cours à titre d’essai destiné aux enfants handicapés, Tùng y participe durant 2 ans (1990-1991). Puis, il passe avec succès un concours d’entrée au Département de la musique traditionnelle dudit établissement. En 1997, il suit un cours de production et de chef d’orchestre et apprend le piano en parallèle.

La formation au Conservatoire national a été très difficile pour Nguyên Thanh Tùng, qui, grâce aux aides des enseignants tel que Dang Xuân Khai, et amis musiciens comme Dô Hông Quân, Minh Khang, réussit tout. Particulièrement, l’organisation française Vietnam les enfants de la dioxine lui a accordé 200.000 dôngs par mois durant toute sa formation. Pour tout le monde, être aveugle est terrible. Pour lui, le plus difficile est de surmonter ses propres faiblesses.

Diplômé, Nguyên Thanh Tùng est invité à participer aux concerts dans et hors du pays. Particulièrement, il s’est produit lors du Sommet de l’APEC, en 2006 à Hanoi. Il a fait des tournées à l’étranger pour présenter la musique traditionnelle du Vietnam. Outre les airs folkloriques, Nguyên Thanh Tùng exécute des œuvres de célèbres musiciens comme Beethoven, Mozart, Schubert, etc. Avec l’assistances de Vietnam les enfants de la dioxine, en 2005, Tùng a participé à un concert en France.

Actuellement, Tùng est enseignant de monocorde et transmet sa passion aux jeunes. Il espère devenir une “passerelle” des cultures via la musique. (Source Courrier du vietnam)