Vietnam : des fauteuils motorisés pour les plus défavorisés

Dans son numéro de mars/avril 2013, Handirect publiait un reportage intitulé Vingt ans d’espoir au Vietnam. Cet article consultable sur notre site Internet revenait sur l’engagement de l’association Maison Chance qui oeuvre pour les personnes handicapées et les orphelins dans ce pays. Là-bas, des milliers de personnes sont en situation de handicap (anciens militaires, victimes de l’agent orange, accidentés de la route…) et les plus pauvres se déplacent souvent en fauteuil à trois roues. Son acquisition peut représenter une année de salaire. Sans compter que circuler avec cet engin est particulièrement épuisant et nécessite une certaine capacité physique.

C’est pourquoi, le Rotary Club de Lyon Villeurbanne a lancé l’action FA.RO.ME (Fauteuils Roulants à Motorisation Électrique). « Cette action est née en 2009, notamment sous l’impulsion de Philippe Metzinger, directeur d’une entreprise française qui commercialise des vélos électriques au Vietnam », explique Claude Brunet, membre du rotary Club et en charge de la communication dans ce projet. La première année, 10 fauteuils ont été équipés. Ceux-ci sont munis d’un accélérateur au pouce, d’un moteur sous la roue avant et d’une batterie disposant d’une autono-mie de 100 km. « Les personnes se déplacent ainsi avec beaucoup plus de facilité et ressentent moins de fatigue ».

FA.RO.ME a ainsi perduré sur quatre ans pour permettre d’équiper 100 fauteuils. La motorisation qui coûte 150 euros a été financée par différentes actions menées par le club. Sur place le Rotary collabore avec des associations locales de personnes handicapées, notamment avec Maison Chance, pour sélectionner les personnes ayant le plus besoin de cette aide. «La remise du titre de propriété est souvent un intense moment d’émotion, raconte Claude Brunet. Leurs larmes de joie est la plus belle façon de nous dire merci. »

Aujourd’hui, il espère que d’autres clubs puissent prendre la relève de l’action FA.RO.ME qui fait, par ailleurs, un bel écho au jumelage entre Lyon et Hô Chi Minh Ville. Cette initiative solidaire pourrait en impulser d’autres. « Et pourquoi pas l’ouverture d’un Rotary Club à Hö Chi Minh Ville* ?».

*Le Rotary n’existe plus dans la plus grande ville du pays depuis que le Sud-Vietnam a perdu son indépendance.