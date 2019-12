« Vieillissement, handicap, maladie et media : je t’aime moi non plus ? »

La Fondation caisse d’Epargne pour la Solidarité organise une journée sur ce thème. Animée par Claire Hédon, journaliste santé à RFI, ele sera l’occasion d’iinterventions et d’échanges entre professionnels de la santé et de la presse.

Programme

À partir de 9h30 Accueil

10h 0uverture

10h30 – 12h Première table ronde Vieillissement, handicap, maladie : indifférence ou désamour des media ? Présidée par Denis Piveteau, conseil d’Etat

• Robert Namias, ancien directeur de l’information de TF1, dirigeant chez Publicis. Personnes âgées, handicapées, malades, des sujets qui ne font pas vendre ? Les raisons de leur disparition dans les media.

• Patrick Champvert, président de l’association des directeurs d’établissements pour personnes âgées. Accueil des personnes âgées, handicapées, un traitement exclusivement fait divers et comment se remettre de la mauvaise presse ?

• Eric Favereau, rédacteur en chef adjoint santé, au journal « Libération ». Choix des sujets et angle d’attaque dans les faits divers.

14h – 15h30 Deuxième table ronde Vieillissement, handicap, maladie : sujets de société, des réalités aux reportages, présidée par Maryvonne Lyazid, directrice du pôle autonomie et adjointe du directeur général à la FCEs

• Samuel Bollendorff, photographe à l’Oeil Public. Photographies et reportages presse, comment aborder les personnes âgées, malades, handicapées avec un appareil photo ? Quelle attitude et quel regard possible pour le photographe ?

• Gérard Kouchner, président du syndicat de la presse médicale et des professions de santé. Grand âge, maladie, handicap, plusieurs millions de personnes concernées, le poids d’une presse professionnelle grandissante.

• Sandrine Blanchard, chef de service adjointe santé, au journal « Le Monde ». Vieillissement, handicap, le traitement en presse quotidienne.

15h30 – 17h Troisième table ronde Vieillissement, handicap, maladie : une image rénovée, Présidée par Jean-Yves Ruaux, rédacteur en chef de Seniorscopie.com

• Pierre Birambau, cofondateur du Téléthon. Prise de conscience de l’opinion grâce aux media, un cas exemplaire :

a myopathie et le Téléthon.

• Michelle Podroznik, producteur délégué de la série de France 3, « Plus belle la vie ». À tous les âges, plus belle la vie sur le petit écran de télévision ? Comment un feuilleton transgénérationnel devient la coqueluche des français.

• Jean-Michel Hôte, secrétaire général de la Fondation Nationale de Gérontologie (à confirmer). Stratégie d’influence auprès des media pour la défense du grand âge.

17h Conclusion Didier-Roland Tabuteau, directeur général de la FCEs DIAGONAL

Mardi 19 mai 2009, de 9h30 à 17h à l’Université de Paris V Descartes 12, rue de l’Ecole de Médecine – 75006 Paris