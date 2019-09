Vieillissement des personnes déficientes intellectuelles : Le plein d’idées

Déficience intellectuelle : un ouvrage propose de nombreuses idées et pistes de réflexion pour accompagner le vieillissement des personnes déficientes intellectuelles

Écrit par Gérald Bussy, neuropsychologue et Clarisse Mahul, psychologue et neuropsychologue, l’ouvrage : « 100 idées pour accompagner le vieillissement des personnes avec déficience intellectuelle » (éditions Tom Pousse) propose de nombreux conseils concrets pour prévenir la démence des personnes âgées, notamment lorsqu’elles sont atteintes de déficience intellectuelle. Le vieillissement des personnes déficientes intellectuelles est ainsi abordé sous un angle positif et constructif.

“L’espérance de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle (plus d’un million de personnes en France) augmente considérablement depuis plusieurs décennies. Et comme pour tout un chacun, leur vieillissement s’accompagne de pathologies somatiques et cognitives. La prévalence de la démence dans la population des personnes déficientes intellectuelles est nettement supérieure à celle observée dans la population générale, notamment dans certaines pathologies comme la trisomie 21. Il est donc important de tenter de prévenir, au moins de retarder le plus possible, l’apparition de la démence, et pour cela une stimulation cérébrale quotidienne est primordiale, dès le plus jeune âge. Ce guide permettra aux parents et aux professionnels de mieux comprendre le risque de démence chez les personnes présentant une déficience intellectuelle”.

Vous trouverez également dans cette ouvrage ludique des exercices d’entraînement cognitif qui pourront être pratiqués en séance individuelle ou en groupe, que ce soit au domicile de la personne ou en foyer.

Plus d’infos : https://tompousse.fr