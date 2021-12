Vieillesse et société : Comprendre les enjeux de la longévité

“Construire la société de la longévité”, un livre de Nicolas Menet qui nous appelle à repenser notre vision de la vieillesse et sa place au sein de la société. En quoi la vieillesse est-elle une opportunité pour créer la société de demain ?

Nicolas Menet est sociologue et expert de la société de longévité. À travers son livre, il aborde la question de la place de la vieillesse dans nos sociétés d’aujourd’hui, et comment celle-ci a évolué au fil du temps. Il dénonce une ségrégation invisible des personnes âgées, mais surtout, nous montre l’importance et les opportunités qu’offrirait une société plus inclusive.

Un livre pour apporter un nouveau regard sur nos sociétés face à la vieillesse

Aujourd’hui, le simple terme de “vieux” évoque un bon nombres de stéréotypes, souvent négatifs, qui enferme toutes les personnes âgées dans une même case. Celle du vieux dépendant, qui n’apporte plus rien à la société. Une représentation pourtant faussée, qui ignore l’unicité de chaque individu.

Dans une société qui nie la question de la mort, la vieillesse dérange. Alors, on l’invisibilise, on nous enseigne même à la fuir à coup de crèmes anti-âge et de publicités sur comment “bien vieillir”.

L’auteur nous fait prendre conscience de tout ce marché qui tourne, à base de harcèlement et de culpabilisation, au détriment de nos aïeux.

Pourtant, nos seniors ont encore beaucoup à offrir.

Alors comment réintégrer les personnes âgées dans la société ?

On peut lire sur la 4e de couverture : “Logements, transports, accessibilité des lieux publics, système de retraite, aide à la personne, santé… L’augmentation exponentielle du nombre de seniors affecte toute la vie sociale, politique et économique, et nous incite, voire nous oblige, à repenser notre société tout entière. De là est né le concept de société de la longévité. Ce projet global de société, dans laquelle l’ensemble des groupes sociaux sont interdépendants, coopérants et traités de façon égalitaire et inclusive, est un enjeu majeur pour la prochaine décennie.”

Pour Nicolas Menet, il y a urgence à repenser notre approche de la longévité.

Pour cela, il nous propose une vingtaine de pistes de réflexion et d’action au cours de son ouvrage, telles que la revalorisation de l’expérience des âgés, un meilleur passage entre la vie professionnelle et la retraite, le renouement entre les générations, ou encore la réhabilitation de la mort dans nos sociétés.

Bien que légèrement technique sur certains passages, ce livre délivre une mine d’informations pour mieux comprendre l’envers de nos sociétés face à la question de l’âge, et aidera probablement beaucoup d’entre nous à mieux appréhender la vieillesse. “Car, comme le souligne l’auteur, la vieillesse n’est qu’un passage de la vie alors que la longévité est une longue route collective.”