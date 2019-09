Vie sexuelle : quatre nouvelles vidéos pour les sourds

Sida Info Service propose des vidéos sur les infections sexuellement transmissibles (IST) en langue des signes.

Dans le cadre de ses missions de préven-tion et d’aide à distance, Sida Info Service s’adresse aux personnes sourdes et aux malentendantes en créant des vidéos en LSF (Langue des signes française), sous-titrées en français pour permettre à toute personne d’accéder à ses messages de prévention.Après avoir réalisé et mis en ligne de-puis 2010 plusieurs vidéos de prévention (dépistage, transmission, prévention et traitements du ViH), Sida Info Service propose désormais sur son site quatre nouvelles vidéos sur les infections sexuellement transmissibles (iST) :

• Informations générales sur les iST

• Les transmissions des iST

• Les iST : symptômes ?

• Le dépistage et les traitements des iST « Peu de structures ont des professionnels formés en Langue des signes pour accueillir les personnes sourdes, elles aussi confrontées aux infections sexuellement transmissibles, explique Sida Info Service. Il n’y a pas assez d’interprètes présents dans les hôpitaux, les centres de dépistage, les cabinets médicaux… La difficulté ou l’impossibilité de communiquer aboutit alors à une impasse dans la prévention et les soins ». C’est pour cette raison que Sida info Service leur offre un espace dédié où il est également possible de visionner des vidéos sur le mode de transmission du ViH, le dépistage et la prévention. Le Live Chat fait office d’outil d’aide à distance et peut être utilisé par les personnes sourdes et malentendantes qui savent lire et écrire, ou maîtrisent un minimum le français écrit. Ce service permet de chatter avec un écoutant de Sida Info Service pour être informé, orienté et soutenu.

sida-info-service.org