Vie professionnelle des aidants familiaux : Guide MNH

« Jamais seul.e.s – Aidants familiaux : concilier vie pro vie perso » : Un guide la MNH pour faciliter la vie professionnelle des aidants



C’est à l’occasion de la Paris Healthcare Week que la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), a lance un guide pratique sur le thème de la vie professionnelle des aidants : “Jamais seul.e.s – Aidants familiaux : concilier vie pro vie perso”. Réalisé en partenariat avec l’Association pour le Développement des Ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux (adRHess), l’Association française des Directeurs des soins (AFDS) et le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH), ce document traduit l’engagement commun de la MNH et de ses partenaires en faveur du handicap et de l’aide aux aidants.

“Ce guide pour faciliter la vie professionnelle des aidants s’inscrit dans une démarche de sensibilisation sur un sujet de société, précisent ses auteurs. Sa diffusion témoigne de l’intérêt porté par les auteurs aux problématiques concernant les établissements et les personnels et de leur volonté de les accompagner pour mieux les appréhender. En effet, la conciliation de la vie professionnelle / vie privée est une réalité pour les professionnels concernés; elle est « primordiale » à prendre en considération par les employeurs”.

À travers ce guide, les auteurs souhaitent ainsi proposer aux DRH et managers de la Fonction publique hospitalière “une brochure de référence utile afin de mieux communiquer sur la thématique traitée”. Le guide s’adresse également aux agents hospitaliers pour contribuer à leur bien-être dans leur vie professionnelle. Le guide pour la vie professionnelle des aidants “Jamais seul.e.s – Aidants familiaux : concilier vie pro vie perso”, a été tiré à 5 000 exemplaires. Il est mis à disposition des professionnels de la santé. Il est également téléchargeable gratuitement sur : www.mnh-mag.fr