Vie avec le handicap : Témoignage de Philippe Aubert

Rage d’exister : Un livre qui évoque la vie avec le handicap mais pas que



Dans cet ouvrage, Philippe Aubert, invalide moteur cérébral athétosique, raconte ses différents combats menés contre les institutions, ses rencontres bonnes ou mauvaises, ses voyages, ses études, ses amis, ses sorties… la vie avec le handicap mais surtout la vie tout court.

« Je m’appelle Philippe Aubert j’ai 37 ans et je suis invalide moteur cérébral athétosique. En d’autres termes, je suis rivé à un fauteuil et j’ai besoin d’aide pour le moindre geste de la vie quotidienne : me lever, me coucher, me nourrir, faire ma toilette, lire, écrire, aller au cinéma, boire un verre avec des amis, voyager… De moi, on ne comprend de prime abord que le rire – je n’en suis pas avare – et, pour peu qu’on y prête attention, mes enthousiasmes et mes refus. Pour le reste, mes interlocuteurs doivent s’armer de patience et me décrypter lettre après lettre, mot après mot. Certains maîtrisent mon code : l’épellation. Avec les autres, je coiffe ma « licorne », un casque doté d’une antenne grâce à laquelle je parviens, au prix d’efforts, à désigner des lettres sur un panneau fixé devant mon fauteuil. Est-ce parce que ce dispositif accentue l’étrangeté de mon apparence que les inconnus croient bon de me parler plus fort, plus lentement ou en articulant exagérément ? C’est inutile : je vous comprends parfaitement. » « Ce livre est mon histoire, mon combat, l’expression de ma rage d’exister ». Cet ouvrage qui évoque la vie avec le handicap a été réalisé en binôme avec Sophie Jacolin, ce qui a donné lieu à des centaines d’heures d’écoute et de décryptage, ce qui apporte d’autant plus de valeur au fruit de ces échanges.

« Rage d’exister », Philippe Aubert et Sophie Jacolin, Ateliers Henry Dougier, 128 pages, 14 euros.