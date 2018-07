Vie amoureuse et handicap : Nouveau magazine Handirect !

Vie amoureuse et handicap, intimité et sexualité : Découvrez le nouveau magazine Handirect

Dans ce nouveau dossier du magazine Handirect, nous vous proposons d’aborder un sujet qui nous tient tous à cœur, que l’on soit ou non en situation de handicap, et quel que soit ce handicap : la vie amoureuse, l’intimité et la sexualité.

En effet, même si certains y accordent plus d’importance que d’autres, ce sujet nous concerne tous de près ou de loin, et nous rassemble, dans la mesure où il suscite des aspirations communes à un grand nombre de personnes pourtant très différentes les unes des autres : trouver le grand amour, faire des rencontres, partager sa vie avec quelqu’un, vivre des moments de plaisir intime, former un couple, fonder une famille…

Dans ce domaine, nos attentes peuvent donc être identiques, indépendamment du handicap. Si certaines difficultés peuvent également être communes (peur d’aller vers l’autre, crainte de ne pas plaire, recherche de la bonne personne…), elles peuvent aussi être aggravées par le handicap dans certains cas : manque de confiance en soi accentué, acceptation du handicap par soi-même et les autres, dépendance dans les gestes de la vie quotidienne, impossibilité à mener une vie privée en raison du cadre de vie…

Vie amoureuse et handicap ne doivent pas être incompatibles. Lorsque l’on évoque les pistes d’amélioration possibles avec les personnes concernées et celles qui les entourent (proches, soignants, professionnels du médico-social, experts), deux grandes idées ressortent :

– La nécessité de respecter la vie privée de chacun, base de toute intimité, mais qui est souvent mise à mal dans les établissements médico-sociaux, dont les professionnels sont sommés de respecter les règlements intérieurs.

– L’importance de laisser les personnes concernées gérer elles-mêmes leur vie intime, en leur donnant les moyens de le faire, notamment via une information sur la sexualité, et en les considérant comme des individus responsables d’eux-mêmes, quel que soit leur handicap et leur niveau d’autonomie.

Vous trouverez dans ce dossier spécial vie amoureuse et handicap les analyses de professionnels spécialistes de la question, mais aussi des témoignages concrets qui attestent de l’importance des difficultés rencontrées et de l’impact qu’elles peuvent avoir dans la vie d’une personne.

