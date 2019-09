Aujourd’hui, le 3 décembre 2009, à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, plus de 50 associations départementales affiliées à l’Unapei organisent dans leur département la remise des Victoires départementales de l’accessibilité et dévoileront leurs lauréats. Plus de 450 candidatures ont été récoltées depuis le lancement du concours en septembre et pus de 300 personnalités du monde du handicap, de la presse, de la culture, des pouvoirs publics se sont associés à l’opération en tant que membre des jurys départementaux. Les “Victoires Unapei de l’accessibilité” sont des histoires concrètes, qui ont valeur d’exemple pour l’ensemble des acteurs potentiels de l’insertion des personnes handicapées mentales (administrations, société de transport, club de sport, musée, école, entreprises etc.). Elles permettent également de faire connaître au plus grand nombre le handicap mental et enfin de faire prendre conscience à chacun que la personne handicapée mentale est un citoyen comme tout le monde.

Ce concours récompense les initiatives engagées par les associations de l’Unapei, mais aussi par les professionnels et les particuliers qui permettent chaque jour aux personnes handicapées mentales de vivre avec et parmi les autres. L’objectif est de faire connaître ces initiatives et de démontrer, que l’exception d’aujourd’hui pourrait devenir la règle demain.