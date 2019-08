Victoire pour Yannick Bourseaux !

Dès la première journée des épreuves d ela Coupe du Monde à Bessans, l’Equipe de France est montée sur la plus haute marche du podium avec Yannick Bourseaux, second de la Coupe du Monde 2009 handisport de biathlon, qui s’impose en biathlon courte distance (7,5km) dans la catégorie skieurs “debouts”, devant le Biélorusse Siarhei Silchanka et l’Ukrainien Grygorii VovChynskyi.

“Je n’étais pas satisfait de mes résultats lors de la dernière épreuve courue en Norvège, je me suis donc remis en question, réentrainé. J’ai rapidement retrouvé de meilleures sensations, la preuve aujourd’hui !”. En ski assis, le premier français, Georges Bettega, pointe à la 9e place devant ses compatriotes Romain Rosique 13e, Thierry Raoux 14e et Jean-Paul Chaix 20e. “Nous avons rencontré un souci de réglage. Les conditions de vent ont rapidement changé, d’où nos “ratés en tir” explique l’entraîneur Ludovic Mouton. Chez les déficients visuels, Thomas Clariond et son guide Tommy Terraz, tous deux amoindris par une angine, ont limité la casse en se classant 8ème. Le couple Elie Zampin – Lionel Bayon termine à la 15e place. Du côté des Femmes, suprématie ukrainienne chez les skieuses assises qui trustent le podium et qui l’emporte en catégorie debout. La seule française en lice, Nathalie Morin termine à la 12e place du classement Déficient Visuel.