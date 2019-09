Viadéo et MissionHandicap.com s’allient

Les deux sites ont décidé de collaborer pour créer le premier Hub (groupe thématique) dédié à l’emploi des personnes handicapées. Objectif : simplifier la rencontre entre les demandeurs d’emploi handicapés et les entreprises engagées en faveur de leur insertion.

Ainsi, toute personne possédant un profil sur Viadéo peut devenir membre du hub et accéder une large source d’informations : les dates des principaux forums de recrutement, l’actualité et les témoignages des entreprises qui recrutent, des opportunités de formation et des offres d’emploi et de stage. Les membres peuvent également participer à des forums de discussion et échanger avec les autres membres du Hub.

Viadéo.com est un réseau social professionnel qui s’adresse aux professionnels souhaitant augmenter leurs opportunités de business (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…), gérer et développer leur réseau de contacts professionnels et accroître leurs opportunités de carrière (être chassé, accroître leur visibilité).