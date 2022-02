Vêtements et déficience visuelle : Des balises vocales pour simplifier la vie

Ecouter article Ecouter article

Pour tenter d’améliorer et de simplifier le quotidien des personnes déficientes visuelles, la société Vocaléo développe des balises vocales pour vêtements afin de mieux concilier déficience visuelle et choix de sa tenue vestimentaire.

Afin d’aider les personnes déficientes visuelles à choisir et identifier l’ensemble de leurs vêtements, la société Vocaléo crée des balises vocales. De la taille et de la forme d’un bouton, blanches et mesurant 15 millimètres, celles-ci sont composées de deux trous qui permettent de les coudre sur les habits.

« Associez des mémos vocaux à vos vêtements grâce à l’application mobile Vocaléo. Pour déclencher le mémo vocal, il suffit d’approcher le téléphone de la balise, expliquent les créateurs. Par exemple, écoutez sur votre chemisier “chemisier en soie, chic, lavage à la main” ou encore sur votre pantalon “jean bleu foncé, style décontracté, à laver à 40 degrés.”

Des balises en forme de bouton qui peuvent se fixer à l’intérieur des vêtements

Les créateurs de ces balises vocales ingénieuses recommandent par ailleurs de fixer la balise à l’intérieur du vêtement ou sur une couture pour qu’elle passe inaperçue.

Pour obtenir plus d’informations sur les balises vocales pour vêtements destinées aux personnes déficientes visuelles, ou vous en procurer, rendez-vous sur le site dédié : https://vocaleo-app.fr/