Vêtements adaptés au handicap : 70 looks imaginés par des étudiants

Mode : Des étudiants imaginent des vêtements et des looks adaptés aux différents handicaps



« The Unthreadings » ou en français « Les Désenfilages » : Tel est le nom du projet auxquels ont pris part les étudiants de l’International Fashion Academy (IFA) de Paris. Une initiative solidaire lancée en septembre 2020 sous la forme d’un concours, durant lequel ils ont dû élaborer des vêtements adaptés à différentes formes de handicap. L’ensemble des créations a été déjà été présenté cet été, lors du défilé annuel de l’International Fashion Academy (IFA) Paris, qui a eu lieu dans le prestigieux écrin du Salon des Miroirs (13 Passage Jouffroy, 75009 Paris). À cette occasion, pas moins de 70 looks créés tout au long de l’année par les étudiants d’IFA Paris ont été présentés.

Parmi les différentes propositions faites par les étudiants, un projet s’est particulièrement démarqué, celui de Leonor Schmidt Alvarez-Garcillán et Matilde De Luigi, qui ont conçu des vêtements adaptés aux personnes atteintes de cécité. Dès ce mois de septembre, leur look adaptatif sera exposé dans un pop-up store à l’occasion de la Fashion Week parisienne, avant d’être commercialisé.

Envisager l’industrie de la mode de demain

« L’édition 2021 de notre défilé a été baptisée Green Wall, un thème choisi par les étudiants après avoir traversé une année difficile qui était pleine de questionnements, non seulement personnels mais aussi professionnels, a commenté Jean-Baptiste Andreani, directeur de l’IFA Paris Group. Green Wall fait référence à la notion de végétalisation, mais également au fond vert utilisé pour incruster des effets spéciaux. Le défilé illustrera ce qu’ils souhaitent pour l’industrie de la mode de demain : une mode durable, inclusive, non élitiste. Ils veulent partir d’une toile blanche et créer, chacun avec leur contribution, une nouvelle représentation de la créativité ».

L’International Fashion Academy (IFA) Paris propose aux étudiants du monde entier des programmes d’études supérieures de haut niveau, avec comme vocation de transmettre à ces futurs professionnels de la mode et du luxe une vision durable, éthique et ouverte à tous. Elle dispose également de campus à Shanghai et Istanbul.

Images © IFA Paris – Fabrice Malard