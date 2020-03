Versailles pour les déficients visuels

Jusqu’au 6 mars, un « parcours-miroir » pour les groupes préconstitués de personnes déficientes visuelles est proposé entre le Château de Versailles et la Bibliothèque Nationale de France. Au Château de Versailles, l’exposition « Sciences et curiosités à la Cour de Versailles » retrace pour la première fois les rapports entre Versailles et les sciences à travers les instruments et les ouvrages scientifiques, les outils de recherche ou encore les innovations et inventions expérimentées au château de Versailles. Tarif : 25 euros correspondant à deux heures de visite conférence pour un groupe composé de 16 personnes maximum soit huit personnes en situation de handicap et huit accompagnateurs.