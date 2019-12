Vers une légalisation de la vente de certains médicaments sur Internet

Roselyne Bachelot a réuni hier au ministère de la Santé les syndicats de pharmaciens et des représentants des labos pharmaceutiques pour débattre de la légalisation de la vente de médicaments sur Internet. L’Ordre des pharmaciens, les syndicats d’officines, le syndicat des laboratoires pharmaceutiques (Leem), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)étaient représentés.

Seuls les médicaments non remboursés et délivrés sans ordonnance seraient concernés indique Le Figaro. Selon le quotidien, les pharmaciens sont opposés à cette mesure, arguant des risques de ventes de produits contrefaits et du manque de suivi des acheteurs de ces produits.

Il est déjà possible d’acheter des médicaments sur Internet dans certains pays, notamment les Etats-Unis mais aussi en Europe sur des sites basés en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Belgique. Des sites qui vendent des médicaments en France.

En 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a d’ailleurs tranché en faveur de la vente sur le Net de médicaments délivrés sans ordonnance.