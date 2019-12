Vers une détection précoce du cancer de l’ovaire

Selon les médecins britanniques qui ont pratiqué les premiers essais, un dépistage précoce des cancers de l’ovaire semble possible. Entre 2001 et 2005, ces chercheurs ont pratiqué un test sanguin de marqueur de tumeur et un test d’échographie transvaginale sur des dizaines de milliers de femmes ménopausées.



Ils ont réparti 202 638 femmes en deux groupes. Les femmes de l’un des groupes ont été dépistées par l’une des méthode et l’autre en utilisant les deux tandis que l’autre groupe (101 359 femmes) servait de groupe-témoin.

Les tests continueront jusqu’en 2012, mais les premiers résultats – publiés dans la revue Lancet Oncology – montrent qu’ils ont permis de détecter la plupart des femmes qui développaient un cancer de l’ovaire. Près de la moitié de ces cancers (48 %) ont été détectés aux premiers stades (stade I/II) alors que 28 % seulement des cancers de l’ovaire invasifs sont pour l’instant repérés au tout premier stade.

Que le dépistage soit mené avec les deux méthodes associées ou l’échographie seule, les résultats sont similaires. Associer les deux méthodes de test permet cependant de diminuer nettement l’usage de la chirurgie par nombre de cancer détecté.

Cette précocité du diagnostic est vitale : le cancer de l’ovaire ne donne que peu de symptômes et aujourd’hui 70 % de cas sont détectés à un stade avancé. Les femmes malades n’ont que 20 à 30 % de chance de survie à 5 ans. Détecté à un stade précoce, ce cancer est curable à 90 %.