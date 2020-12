Vers un remboursement des consultations de psychologues ?

Listen to this article Listen to this article





C’est la demande que plusieurs psychologues cliniciens ont adressé, dans des lettres ouvertes, à Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.

Cette proposition avait déjà été formulée, il y a 15 ans, par Claire Brisset, défenseure des enfants. Elle demandait dans un de ses rapports que les consultations de psychologues soient remboursées pour les enfants, et ce dans une démarche de prévention, pour un meilleur bien-être psychique et moins d’incivilités ou d’échecs scolaires. A l’heure actuelle, une consultation coûte en moyenne 50 euros à un particulier, un prix qui peut s’avérer prohibitif pour des personnes à revenus modestes ayant besoin d’un soutien régulier.

Dans une interview donnée au Nouvel Observateur, Jérôme Dagut, psychologue clinicien s’est également prononcé dans le sens d’un remboursement, estimant qu’une telle mesure permettrait en fait à la société de réaliser d’importantes économies : « Il y a urgence à ne pas laisser s’éteindre l’une des rares professions, aujourd’hui réglementée, capables de soutenir des sujets à bout, se sentant dévalorisés et inutiles ». Et d’ajouter, citant les travaux d’Anne Dezeter : « Le coût de la séance a été estimé à 41 euros, le taux de remboursement par le régime obligatoire à 70 % et 60 % pour soigner les personnes de 18 à 75 ans souffrant de troubles de santé mentale courants chroniques et/ou sévères. Le coût de la prise en charge, psychothérapeutique annuelle s’élèverait à 514 millions d’euros (entre 308 et 347 millions pour le régime obligatoire), pour traiter 1,033 million de Français, soit 2,3 % de la population.

L’estimation des coûts directs et indirects induits par les troubles de santé mentale courants et évitables après le suivi psychothérapeutique fait apparaître que pour 1 euro investi dans le traitement psychothérapeutique, le ratio coût-bénéfice s’élèverait, selon la symptomatologie, entre 1,14 euro (troubles anxieux) et 1,95 euro (dépression majeure) épargnés à la collectivité. La France dispose des 14 300 professionnels nécessaires et habilités à effectuer des psychothérapies, pour traiter cette population. Ainsi, une prise en charge de la psychothérapie permettrait aux régimes de santé et à la société d’épargner, suite au traitement psychothérapeutique, des coûts directs et indirects induits par les troubles de santé mentale ».

Le député de la majorité Denys Robiliard a présenté « Rapport d’information des travaux de la mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie » qui va également dans ce sens à sa proposition numéro 25: « reconnaissant un rôle aux psychologues cliniciens en premier recours et en examinant la possibilité et les modalités d’une prise en charge de leur exercice par l’assurance-maladie ».