Vers plus d’autonomie

Autonomic Paris, le salon de référence de la dépendance et de l’accessibilité, ouvrira ses portes du 13 au 15 juin au Parc des Expositions porte de Versailles- Hall 4. Cette 12e édition sera à nouveau l’occasion de mettre en lumière la vie de 12 millions de Français, mais aussi de découvrir les dernières innovations pouvant faciliter le quotidien de chacun. Tables, rondes, assises et conférences animeront le salon, qui aura pour thème cette année l’accessibilité, l’emploi et l’habitat.

Plus d’informations sur www.autonomic-expo.com.