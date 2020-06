Vers l’interdiction du portable à l’école

L’usage des téléphones portables pourrait être interdit à l’école primaire pour les enfants de six à dix ans, a annoncé lundi la ministre de la Santé Roselyne Bachelot, dans le cadre des conclusions de la table ronde “radiofréquence, santé et environnement”. Quant à la question des antennes relais, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie Chantal Jouanno a proposé “une expérimentation dans des villes candidates” à la mesure de leurs émissions afin d’en estimer les effets éventuels sur la santé.

Les trois membres du gouvernement concernés – Roselyne Bachelot, Chantal Jouanno et Nathalie Kosciusko-Morizet (prospective et développement de l’économie numérique) – ont souligné qu’ils prendraient compte de l’avis de l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) qui sera rendu en septembre 2009. La ministre de la Santé a cependant déclaré “souhaiter tout mettre en oeuvre dans les orientations retenues par ce ‘Grenelle’ des radiofréquences”.