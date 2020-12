Vers de nouveaux horizons

Listen to this article Listen to this article





L’agence Voyage Médical Santé spécialement dédiée aux personnes handicapées ou malades vient d’être créée à Saumos, en Gironde (33).

Grégory Catteau, l’un des fondateurs, nous explique son concept.

Comment vous est venue l’idée de créer cette agence de voyage ?

Nous étions infirmiers libéraux (ndlr : son collaborateur et lui), et on s’est aperçu qu’il y avait un manque d’offre dans le secteur du voyage pour les personnes handicapées ou malades. On a fait le constat que quand vous êtes invalides, vous avez peu accès aux offres de voyages des agences traditionnelles, et que la gestion des dossiers est tellement complexe, qu’elle décourage les personnes qui souhaite se lancer dans l’aventure. En réalité, la cohabitation entre le monde du tourisme et celui de la santé est difficile.

Quel est votre objectif ?

On apporte une réponse aux personnes qui ne trouvent pas leur compte dans les autres agences, du fait de leur maladie. On a défini le profil des bénéficiaires, et nous avons imaginé plusieurs formules, adaptées au degré d’autonomie et à l’état de santé de la personne. On propose donc des solutions de voyages traditionnels, mais nous vérifions que les besoins de la personne soient adaptés dans les endroits où elle séjournera, on met aussi à disposition des véhicules adaptés, etc. On a aussi décliné une formule avec des soins sur place, et une autre avec un accompagnateur. Dans tous les cas, une cellule médicale est ouverte 24h/24, avec un médecin qui a accès au dossier du client, qui peut l’aider en temps réel et mettre en place une assistance si besoin.

Qu’est-ce que la clé USB VMS ?

Même si nous sommes une agence de voyage, nous avons le secret médical qui nous oblige à garantir la confidentialité de toutes les informations que nous fournissent nos clients. Pour sécuriser ses données et éviter le plus possible qu’elles soient piratées. Nous avons donc mis en place un système de sécurité important, avec mot de passe et matrice. Toute cette sécurité est contenue dans une clé USB que nous fournissons à nos clients.

Avec quels types de maladies peut-on partir ?

Normalement, peu de maladies font barrage à un éventuel voyage avec nous. Mais, certains états de santé, certaines pathologies nous contraignent à refuser de laisser la personne partir, car se serait dangereux pour elle. Par exemple, une personne en insuffisance respiratoire ne pourra pas voyager. On ne fait donc pas prendre de risque à nos clients. De plus, nous n’avons pas encore les moyens nécessaires pour permettre aux personnes atteintes de déficiences psychologiques de partir en voyage.

Comment peut-on s’inscrire pour partir avec votre compagnie ?

Il faut se rendre sur le site Internet de la compagnie, www.voyagemedicalsante.com, et remplir un formulaire sur vos conditions physiques, afin de trouver une solution adaptée à votre demande et à vos besoins. Ensuite, une série d’offre vous sera soumises, et quand votre choix sera définitif, un autre questionnaire vous sera donné, pour connaître votre état de santé. Plus on aura d’informations, plus votre voyage sera adapté à vos besoins. Notez tout de même que nous nous portons garant de votre état de santé. Et comme dit plus haut, ces informations seront soumises au secret médical.

Quels sont vos tarifs ?

Cela dépend principalement de la complexité du dossier. D’un état de santé à un autre, il y a évidemment une variation de prix. Nous allons essayer de mettre en place l’offre la plus cohérente à vos conditions. C’est du sur mesure. Plus le client est autonome, moins l’offre sera coûteuse. Dans l’idée, sur les formules d’autonomies, on est dans les environs du prix de nos concurrents. Pour celles avec des soins, il faut compter une trentaine d’euros en plus de l’assistance. Par contre, il faut multiplier quasiment par deux, si vous avez besoin d’un accompagnateur médical, mais nous essayons de mutualiser le plus possible.

Peut-on se rendre partout dans le monde ?

Bien évidemment, il y a certaines destinations que nous n’envisageons même pas, par rapport à la situation sur place. Mais, nous offrons la possibilité de se rendre dans un large choix de pays, avec une expertise sur la compatibilité médicale entre le pays choisi et l’état de notre client.

Vous proposez une formule pour les accompagnateurs médicaux, pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous permettons à ses personnes, qui sont au côté d’un malade quasi-quotidiennement, de se reposer le temps de vacances que nous organisons. On met en place de multiples solutions de maintien à domicile des patients, via la surveillance vidéo, une aide à domicile, etc. Différents services sont proposés aux aidants pour leur permettre de partir en toute liberté, sans se soucier des malades.

Actuellement, vous n’avez qu’une seule agence, en Gironde, est ce que vous comptez vous développer dans d’autres régions de France ?

Nous sommes en ce moment en pour parler sur Paris. Nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous allons étendre VMS dans certaines grandes villes de France.

Un petit mot pour conclure ?

Dans les prochaines semaines, il va y avoir pas mal de changements, au niveau du site Internet par exemple. Étant donné la forte demande des personnes à mobilités réduites, on va ouvrir une grande part de nos offres à ses clients, afin d’adapter au mieux leur séjour.

Propos recueillis par Florian Jurdic