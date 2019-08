Verisure par Securitas Direct recrute jusqu’à 30 commerciaux en IDF

Pour le recrutement de 30 commerciaux en Ile de France, VERISURE par Securitas Direct bouscule les codes du recrutement et lance en IDF la première édition des Victorious Games. L’entreprise confirme ainsi sa politique d’ouverture en matière de recrutement en privilégiant avant tout le talent et les compétences des candidats.

Exit le CV, la lettre de motivation et l’entretien classique, l’entreprise laisse place au talent, à la créativité et aux compétences des candidats, plutôt que de rechercher une formation spécifique ou une expérience sur un poste. Concept innovant et mené en partenariat avec Coxibiz (plateforme de recrutement par challenge et d’attraction des talents), les Victorious Games combinent l’utilisation de la vidéo, des réseaux sociaux et la mise en place de challenges commerciaux.

Le contexte

Compte tenu de sa forte croissance, Verisure par Securitas Direct intègre chaque année un grand nombre de nouveaux collaborateurs / commerciaux. La direction des ressources humaines est ainsi un partenaire stratégique pour accompagner le développement et la croissance du Groupe. De ce constat et face à l’arrivée de nouvelles générations de salariés ultra-connectées, Verisure par Securitas Direct adopte un recrutement 3.0 permettant une prise de décision en temps réel et répondant mieux aux attentes des candidats d’aujourd’hui.

Le déroulement

La première étape consiste pour les candidats à envoyer au jury une vidéo de candidature entre le 25/08 et le 21/09 d’une durée de 30 secondes à 1 minute maximum afin de convaincre le jury de leur motivation et de leur talent pour être commercial demain.

Du 25/08 au 21/09, le jury sélectionnera les candidatures ayant su démontré une réelle motivation pour le poste au travers de leur vidéo.

Les candidats pourront également diffuser leur vidéo sur l’ensemble des réseaux sociaux et recueillir le maximum de vote du public.

Ainsi, les candidatures ayant reçu le maximum de votes de la part du public se verront automatiquement sélectionnées pour participer aux challenges commerciaux. Parce qu’à l’image de nos commerciaux terrain, elles auront su mobiliser leur réseau pour atteindre leur objectif et ainsi démontré une compétence attendue.

Il y a donc deux fois plus de chance d’être sélectionné, soit par le jury soit par les internautes.

La 2ème étape : Les candidats sélectionnés seront réunis le 1er octobre au Village de l’Innovation à Paris 8ème. Ils assisteront à une présentation de l’entreprise et participeront à 2 challenges commerciaux sous forme de sketchs où seront évaluées les ressources et les compétences mobilisées par les candidats pour maîtriser les situations de vente auxquels ils sont confrontés.

Après ces mises en situations le jury rendra sa décision et communiquera les candidats retenus, lesquels se verront proposer un CDI de commercial au sein du Groupe.

Le poste de commercial

Au sein de votre équipe, vous :

– Prospectez une clientèle de particuliers et de professionnels

– Identifiez leurs besoins

– Commercialisez nos solutions Verisure à la fois via des ventes directes et des rdv fournis

– Procédez à la pause et information du matériel et des services. (Système sans fil)

Dès votre arrivée, vous bénéficiez d’une formation complète à nos produits, méthodes et outils marketing. Votre manager commercial vous accompagnera pour vous faire participer aux challenges et développer votre réseau, mais aussi vous insuffler les valeurs de notre Groupe.

En nous rejoignant, vous :

– Développerez vos techniques de vente et gagnerez en autonomie

– Bénéficierez d’une rémunération attractive (commissions et primes non plafonnées, avec minimum garanti)

– Disposerez d’un véhicule de fonction + carte essence (à la fin de votre période d’essai), de terminaux mobiles, et de nos avantages sociaux (indemnités repas, mutuelle, CE)

Les mots de Denis Tesson, Responsable Pole Opérations RH

« L’utilisation de la vidéo, la mobilisation des réseaux sociaux, la participation à des challenges sont aujourd’hui des habitudes ancrées dans les comportements des nouvelles générations aujourd’hui présentes sur le marché du travail. Mais la mutualisation de ces outils dans un process recrutement permet d’innover en matière de pratiques RH et de proposer un process recrutement nouveau tout en conservant une évaluation objective des candidats. Le panel des compétences à évaluer est large : capacité à argumenter, qualités relationnelles, capacité à rebondir, clarté et sens de la synthèse, écoute active, capacité à traiter des objections, force de proposition, créativité… Les candidats ont enfin la chance de se mettre dans la peau du poste qu’ils rêvent d’occuper. Donner sa chance à tout le monde, et miser sur le talent de chacun, tel est le parti pris du groupe VERISURE par Securitas Direct pour recruter les commerciaux d’un groupe en pleine croissance. »

Liens utiles pour participer

www.victoriousgames.fr -en ligne dès le 25 aout 2015

A propos de Verisure par Securitas Direct

Leader européen de la télésurveillance destinée aux particuliers et aux petits professionnels, Verisure par Securitas Direct est le 1er acteur en Europe. Présente dans 14 pays, l’entreprise poursuit son rapide développement sur le marché français et compte 1370 collaborateurs.

Contacts Presse :

Karima BOUAZIZ

karima.bouaziz@securitasdirect.fr

01 41 87 13 95 et 06 99 72 05 47

Hyperliens

www.securitasdirect.fr

Liste des offres d’emploi Verisure par Securitas Direct en France

www.securitasdirect.fr/offres-d-emploi

www.victoriousgames.fr